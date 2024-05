Togo: Les fidèles musulmans de Ketao saluent la victoire d'UNIR

Les fidèles musulmans de la ville de Ketao ont exprimé leur satisfaction suite à la victoire du parti Union pour la République (UNIR) lors des élections législatives et régionales. Cette victoire, accueillie avec joie, a été célébrée lors de la grande prière du vendredi.

L'imam de la grande mosquée de Ketao a profité de cette occasion pour remercier Allah pour le climat de paix qui a prévalu pendant la campagne électorale et le jour du vote. Selon lui, cette atmosphère pacifique est un signe de la bénédiction divine et de la sagesse des habitants de Ketao.

Les militants d'UNIR présents à la prière ont également exprimé leur gratitude et leur reconnaissance. Ils ont imploré la sagesse et l'inspiration divine pour les nouveaux députés, conscients des lourdes tâches et responsabilités qui les attendent. Ces militants espèrent que les élus sauront travailler pour le bien-être de tous les citoyens, en gardant à l'esprit les valeurs de paix et de justice.

L'imam a conclu en priant pour la prospérité de la région de la Binah et pour que les efforts des élus soient couronnés de succès. Cette cérémonie de prière a été un moment fort de communion et d'espoir pour les fidèles de Ketao, qui voient dans cette victoire une opportunité pour un avenir meilleur.

La victoire d'UNIR a donc été non seulement une réussite politique, mais aussi un moment de renforcement de la cohésion sociale et spirituelle dans la ville de Ketao. Les prochaines étapes consisteront à transformer cette victoire en actions concrètes pour le développement de la région et le bien-être de ses habitants.

Ketao est le fief électoral de Sani Yaya, le ministre de l'Economie et des Finances et tête de liste UNIR aux législatives dans la préfecture de la Binah.