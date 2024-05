Afrique: Le 3ème Forum international de l'industrie halieutique au Maroc - Une collaboration pour la durabilité (FENIP)

Casablanca — La 3ème édition du Forum International de l'Industrie Halieutique s'est tenue, mercredi dernier à Casablanca, à l'initiative de la Fédération Nationale des Industries de Transformation et de Valorisation des Produits de la Pêche (FENIP) sous le thème : "Collaboration pour la durabilité : Perspectives croisées de la recherche, de l'aménagement, et du secteur privé".

Organisé en partenariat avec le Swiss Import Promotion Program (SIPPO) et la Commission Générale de la Pêche en Méditerranée (CGPM), cet événement avait pour objectif de partager des expériences et d'identifier des solutions innovantes pour renforcer la durabilité économique, sociale et environnementale de l'industrie halieutique marocaine, indique la Fédération dans un communiqué.

Dans son allocution d'inauguration, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, qui présidait ce forum, a souligné l'engagement du Maroc en faveur d'une économie bleue durable et inclusive, conformément à la Vision Royale de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Moments clés de l'événement

Le président de la FENIP, Hassan Sentissi El Idrissi, a réitéré l'importance cruciale de la durabilité pour l'industrie halieutique. Il a mis en avant les contributions significatives du secteur, qui représente 2,3% du produit intérieur brut (PIB) national et a généré un chiffre d'affaires de 28 milliards de dirhams (MMDH) en 2023, assurant plus de 8% des exportations totales et environ 35% des exportations alimentaires.

Face aux défis actuels tels que les bouleversements climatiques et l'apparition d'espèces intrusives, M. Sentissi a appelé à des mesures audacieuses pour renforcer la résilience de l'industrie.

Il a souligné l'importance de la gestion durable des stocks de poissons pélagiques et la nécessité de politiques basées sur des études scientifiques rigoureuses pour réguler les pêcheries.

Initiatives et innovations

Etant donné l'état de la ressource et le niveau des progrès enregistrés dans l'évolution du secteur des industries de la pêche, l'innovation et la recherche et développement ont été identifiées comme des piliers centraux pour maximiser la valorisation des ressources marines, tout en réduisant l'empreinte environnementale.

Le forum a mis en lumière plusieurs initiatives clés, telles que le développement de plans d'aménagement aquacole et l'encouragement de l'algoculture. L'utilisation de la blockchain pour l'évaluation des stocks et les quotas transférables a également été discutée comme une solution innovante.

L'importance de l'aquaculture

Le forum a mis en lumière le rôle crucial et futur de l'aquaculture, activité encore à ses débuts, et appelée à être le levier de croissance bleue et alternative à la pêche sauvage. Le développement de plans d'aménagement aquacole et l'encouragement de l'algoculture figurent parmi les initiatives clés pour concrétiser le potentiel de l'aquaculture marocaine.

Engagement et partenariat public-privé

La FENIP a appelé à une réforme du système de commercialisation du poisson industriel, en impliquant davantage le secteur privé et les organisations professionnelles. Elle a insisté sur la nécessité d'un partenariat solide entre les secteurs public et privé pour relever les défis et saisir les opportunités de développement durable.

Elle a également évoqué l'importance de promouvoir la consommation locale en plus des efforts d'exportation.

Rencontres B2B et opportunités de marché

Lors de l'événement, des sessions de rencontres B2B ont été organisées, facilitant des échanges fructueux entre les opérateurs de l'industrie halieutique et des clients et organismes internationaux.

Ces rencontres ont permis aux entreprises marocaines de présenter leurs produits et d'explorer de nouveaux marchés. Les discussions ont porté sur des opportunités d'exportation, des collaborations technologiques et des initiatives conjointes en matière de durabilité renforçant ainsi la position du Maroc comme acteur clé dans le commerce international des produits de la pêche.

L'expérience américaine en matière de pêcheries durables

Des technologies émergentes développées aux États-Unis pour soutenir les pêcheries durables ont été mises en avant. L'importance de la blockchain pour la traçabilité des transactions tout au long de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que de la vision par ordinateur et de l'intelligence artificielle pour identifier les espèces de poissons, et de l'ADN environnemental (eDNA) pour détecter la présence d'espèces dans l'environnement sans les voir directement, a été soulignée.

Les incitations pour les producteurs et fournisseurs de produits de la mer à adopter ces technologies ont également été abordées, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la conformité réglementaire et l'augmentation de la valeur marchande.

Un exemple concret a été donné de l'utilisation de l'eDNA par des producteurs mexicains pour certifier que leurs pratiques de pêche respectaient les normes de durabilité, en détectant l'utilisation illégale d'appâts. Cette technologie a permis d'identifier les contrevenants et de cibler les efforts de régulation.

Conclusion et appel à l'action

Avec la participation de plus de 32 panélistes venus de divers horizons, les discussions ont été riches et variées. Les contributions des experts ont permis d'aborder des pratiques et des innovations réussies en matière de gestion durable des ressources halieutiques, illustrant des exemples européens, tunisiens, mauritaniens et sénégalais.

Le forum s'est conclu par un appel à une collaboration renforcée interprofessionnelle ainsi qu'entre les professionnels et l'État, avec une attention particulière à la coopération africaine. M. Sentissi a rappelé l'importance de réactiver l'Association Africaine des Produits de la Mer (AFIEX) pour une meilleure synergie continentale.