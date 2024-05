Maroc: SIEL - Conférence sur les expériences réussies en matière de transformation des systèmes éducatifs

Rabat — Le Conseil Supérieur de l'Éducation‭, ‬de la Formation et de la Recherche Scientifique‭ (‬CSEFRS‭) a organisé, vendredi dans le cadre de la 29ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), sur "La transformation des systèmes d'éducation et de formations : cas de réformes réussies".

Les participants à cette conférence, modérée par le Directeur du Centre d'Etudes et de Recherches en Sciences Sociales (CERSS), Abdellah Saaf, ont souligné l'importance de s'inspirer des modèles éducatifs ayant réalisé des transformations remarquables en matière d'éducation et de développement au niveau international, mettant en avant les facteurs de réussite du système éducatif au Japon et en Corée.

Dans ce contexte, ils ont insisté sur la nécessité de prendre en compte les spécificités du système éducatif national et d'accorder la priorité aux leviers permettant l'accélération de sa transformation, dans le but de surmonter les nombreux défis complexes qui entravent l'amélioration du rendement des acteurs concernés.

Retraçant le succès de l'expérience coréenne et les étapes de son développement, le professeur de l'enseignement supérieur et expert spécialisé en droit et relations internationales, Mohamed El Bouchiki, a souligné le lien entre l'éducation dans ce pays asiatique et le progrès social, étant donné que "la Corée s'est engagée sur la voie d'un développement économique accéléré grâce à des politiques qui accordent une grande importance à l'amélioration de l'éducation".

%

De son côté, Zouheir Sekkat, professeur à la Faculté des sciences de l'université Mohammed V à Rabat, a affirmé que la recherche scientifique est un pilier essentiel pour la consolidation de la souveraineté nationale, citant le modèle japonais qui a réussi à développer des structures de recherche de renommée mondiale, considérées comme le facteur principal du décollage économique de ce pays.

Dans le cadre de sa participation au SIEL, le ‬CSEFRS‭ avait organisé une série de tables rondes traitant des questions liées aux enjeux du système d'éducation, de formation et de recherche scientifique national, notamment "L'enseignement préscolaire équitable et de qualité", "La formation professionnelle, vivier de compétences individuelles" et "La professionnalisation des métiers de l'éducation et de la formation : clé de voûte pour l'amélioration de la performance des acteurs éducatifs".