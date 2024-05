Madagascar: Ankazobe - Trois autres victimes enlevées par les dahalo

Encore une fois, la commune de Mahavelona, dans le district d'Ankazobe, a été le théâtre d'un enlèvement. Hier soir, trois personnes ont été capturées par des dahalo à Manjakazonirina. D'après les informations fournies par les villageois, des bandits armés ont fait irruption dans le village, semant la terreur parmi la population. Des coups de feu ont retenti dans le fokontany, provoquant la fuite des habitants, certains se réfugiant même chez eux.

Les dahalo ont ensuite pris d'assaut une habitation et enlevé trois personnes avant de s'enfuir avec leurs otages, sans être inquiétés. Actuellement, on est toujours sans nouvelles des personnes enlevées. Les villageois ont immédiatement alerté les forces de l'ordre, qui se sont précipitées sur les lieux. Une course-poursuite s'est engagée, et les autorités continuent de mener des investigations sur le terrain.

Ce phénomène reste un problème persistant dans les districts d'Ankazobe et d'Anjozorobe. Il y a à peine trois jours, trois personnes ont été enlevées à Anjozorobe. Deux jours auparavant, la section de recherche criminelle de la gendarmerie de Fiadanana a arrêté un ancien militaire et un civil, soupçonnés d'être les fournisseurs d'armes des dahalo, en particulier ceux opérant à Ankazobe et Anjozorobe. Plusieurs armes à feu et des munitions ont été découvertes chez eux.

Ces arrestations et la persistance des enlèvements montrent l'existence d'un réseau criminel s'étendant de la capitale jusqu'aux régions. Malgré les opérations menées par les forces de l'ordre et les autorités, ces actes criminels continuent de se produire, soulignant l'ampleur et la complexité du problème.