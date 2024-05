Madagascar: Baobab+ s'associe à Vohitra Environnement pour le recyclage de ses déchets

Baobab+ est une entreprise qui agit dans le domaine de l'accès à l'énergie et au digital par la distribution des kits solaires et des diverses gammes de téléphone. Depuis sa création depuis 2016, Baobab+ Madagascar compte plus de 200 000 produits distribués à travers toute l'Île.

Les kits solaires domestiques qui représentent une grande partie de la distribution sont composés de lampes, de batteries et des écrans tv. Ces produits sont principalement fabriqués à partir des matières non biodégradables tels les plastiques , l'acier, pile lithium. Avec son service après vente à ses clients, Baobab+ remplace les produits en cas de défaillance et récupère les produits défectueux. Ces produits défectueux sont des déchets non biodégradables et représentent toutefois une énorme quantité à stocker.

Souciante de l'impact environnemental que peuvent avoir ces déchets, Baobab+ Madagascar fait appel à Vohitra environnement pour le traitement de déchets issues des produits défectueux.

L'entreprise Vohitra Environnement collecte les déchets et les traite dans leur site conformément aux normes environnementales. Ces déchets sont décomposés puis catégorisés par nature : plastique , fer, acier, pile... Les composants seront revendus aux diverses entités de recyclage. Pour chaque convoi envoyé chez Vohitra Environnement, Baobab+ reçoit une attestation de traitement.

La signature de convention entre Baobab+ et Vohitra environnement a eu lieu ce vendredi 17 mai par la Directrice générale de Baobab+ Mme Guilla Venance Lenne et Mr Zo Andrianina Razakanoelintsoa dans le bureau de Baobab+ Andraharo.

Ce type de produits kits solaires vendus par Baobab+ ayant une durée de vie de 5 à 10 ans, la prochaine étape sera d'inciter les ménages à retourner les produits en fin de vie auprès de ses bureaux au lieu de les jeter dans la nature.