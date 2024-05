Madagascar: Destination Sud - Un projet de transport touristique en vue

D'aucuns reconnaissent que la partie Sud de la Grande île constitue l'une des destinations les plus prisées par les touristes aussi bien nationaux qu'internationaux.

Raison pour laquelle le ministère du Tourisme et de l'Artisanat envisage de mettre en oeuvre un projet pilote ambitieux visant à simplifier les déplacements des voyageurs tout en leur offrant une expérience de qualité, conforme aux normes internationales. Il s'agit, notamment d'un projet d'amélioration du transport touristique pour tous ceux qui veulent choisir cette destination Sud.

Quatre itinéraires. « Ce projet prévoit la mise en place de quatre itinéraires reliant les principaux sites touristiques de la région concernée et la Capitale, à savoir l'axe desservant Antananarivo et Morondava, l'axe routier entre Antananarivo et Fianarantsoa, l'axe qui relie Antananarivo et Manakara. Et le quatrième itinéraire concerne Antananarivo et Toliara. A chaque itinéraire, des aires de repos sont programmés pour les voyageurs. Ces touristes auront ainsi l'opportunité de découvrir de nombreux sites touristiques tout en côtoyant les villageois tout au long de leurs voyages », a-t-on appris.

Après avoir mené avec succès l'étude de faisabilité de ce projet ambitieux, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat l'a présenté récemment aux principaux acteurs oeuvrant dans le secteur du transport à Madagascar. Ces derniers ont soutenu la réalisation de ce projet innovant tout en émettant des recommandations. A titre d'illustration, ils réclament l'application des mesures pour éviter que cela n'entre en concurrence avec les activités des loueurs de voitures ou celles des transporteurs de taxi-brousse.

Confiée au secteur privé. Dans le cadre de la réalisation de la politique générale de l'Etat, le ministère de tutelle encourage les investissements. « L'exploitation de ce projet de transport touristique sera ainsi confiée entièrement au secteur privé. Après la consultation de ces acteurs au sein du secteur de transport dans le but de bien ficeler le projet, des appels à manifestation d'intérêt seront prochainement lancés », a-t-on appris.