Tunisie: Coupe de Tunisie | Huitièmes de finale - Matches avancés - Le ST, le CA et l'ASM rassurent

Mention spéciale pour le Stade qui a étrillé EGSGafsa dans son fief sur un score fleuve.

Trois clubs visiteurs, le CA, le ST et l'ASM ont composté leur billet en quarts de finale de la coupe dans les matches avancés d'hier. La grande sensation est venue de Gafsa où le ST s'est baladé pour ramener une qualification sur un score historique de 6-1 face à une équipe d'El Gawafel désabusée. Rien ne présageait ce scénario avec 2-1 à la mi-temps, mais après la reprise, les Stadistes, dangereux sur les contres, ont été si réalistes pour marquer 4 buts de plus ! Où est passée El Gawafel ? C'est dur cette élimination humiliante devant son public. L'homme du match était Khadhraoui, auteur d'un hat-trick.

A Korba, on attendait ce CA version Faouzi Benzarti, mais le coach clubiste n'a pas fait une révolution de palais en reconduisant Moez Hassan, Chiheb Laabidi et Souissi entre autres. Les Clubistes ont pu se qualifier mais c'était si dur, surtout qu'ils ont encaissé un but précoce (9') sur une bévue de Moez Hassan (même s'il y a une petite faute d'un joueur de Korba sur lui). Il a fallu beaucoup de patience et de réussite aussi pour voir Ghrissi égaliser à la 56' sur une touche directe qui a trompé le gardien de Korba.

Et puis, l'écart athlétique et la perturbation des joueurs de Korba ont permis à Ghaith Sghaier, meilleur des siens, sur un tir enveloppé après un décalage réussi, de doubler la marque à la 72'. Ce n'était pas un foudroyant CA avec toujours des déchets individuels en défense, mais il y a quand même plus de sérieux et de mobilité par rapport au fiasco de vendredi dernier face à l'USM. Bon pour le moral. De son côté, l'ASM, qui se plaît au stade Taieb-Mhiri de Sfax, a surclassé l'OCKerkennah avec deux buts réussis en première mi-temps.