Tunisie: Ligue des champions | Finale aller - EST-Al Ahly (Ce soir à Radès - 20h00) - Avec les meilleurs atouts en main !

Sans prendre de risques inutiles, mais en faisant le jeu, Miguel Cardoso cherchera, ce soir, à prendre option en prévision de la manche retour. Pour ce faire, il alignera ses meilleurs éléments dans la perspective de faire plier Al Ahly à Tunis avant de prendre la direction du Caire.

Depuis qu'il est rentré de Pretoria où il a composté son billet pour la finale au détriment de Mamelodi Sundowns, Miguel Cardoso songeait déjà au meilleur schéma tactique pour faire plier Al Ahly à Tunis dans la perspective de prendre option avant de prendre la direction du Caire. Miguel Cardoso et ses assistants savent mieux quiconque jouer Al Ahly au Caire n'est guère une mince affaire et qu'il faudra mieux affronter son adversaire lors de la finale retour avec un ascendant, minime soit-il.

On disait donc que Cardoso songeait à la finale depuis trois semaines déjà. Outre qu'il était contraint de ménager certains joueurs cadres à cause de la fatigue et les blessures encourues, le coach "sang et or" pensait que les jeunes du cru et même des cadres qui avaient moins de temps de jeu et qui étaient censés répondre présents étaient capables de gagner contre le Stade Tunisien en championnat et d'éliminer le club divisionnaire de l'OC Kerkennah en Coupe de Tunisie.

Sa déception était telle que le technicien portugais n'avait pas mâché ses mots pour exprimer sa colère pour recadrer ses joueurs : "Nous devons, certes, respecter nos adversaires, mais nous devons surtout respecter le nom de notre club et son identité". Une chose est sûre : les deux contre-performances enregistrées face au Stade Tunisien et l'OC Kerkennah ont permis aux joueurs de remettre les pieds sur terre. En témoigne leur réaction contre l'ESS dimanche dernier.

Le match était, certes, difficile et l'absence de Tougaï s'est fait ressentir en défense, mais l'envie de gagner l'a emporté sur tout le reste. Et ce n'est pas rien avant la finale aller d'Al Ahly qu'il faudra négocier avec un esprit de gagneur et beaucoup d'application sur le terrain.

Tougaï, Bouchniba, Rodrigues et les autres...

Contrairement aux trois dernières sorties en Coupe et en championnat de Tunisie, le coach "sang et or" disposera, ce soir contre Al Ahly, d'un effectif au grand complet.

A moins qu'il ait un autre tour dans son sac qu'on ne lui connaît pas encore, Miguel Cardoso alignera son meilleur onze de départ avec Memmiche dans les bois, Bouchniba ou Ben Ali sur le flanc droit de la défense, Ben Hmida comme arrière gauche, le duo Meriah-Tougaï dans l'axe de la défense, Aholou comme joueur sentinelle appuyé dans l'entrejeu par Chaâlali et Tka, Sasse et Ghacha animeront les couloirs respectivement droit et gauche pour apporter du soutien à Rodrigues en pointe.

Bouguerra : "Une finale excitante"

La saison dernière, il avait remporté la finale de la Coupe de Tunisie sous les couleurs de l'Olympique de Béja. Cette année, il dispute la finale de Champions League en endossant le maillot de l'Espérance de Tunis. De quoi faire briller les yeux d'Oussema Bouguerra : "Disputer une finale est toujours impressionnant, encore plus quand il s'agit de celle de la Ligue des champions. Nous n'avons donc pas besoin d'être préparés mentalement. Nous nous concentrons, de nous-mêmes, d'autant qu'elle oppose deux grands d'Afrique : l'Espérance et Al Ahly, ce qui rend cette finale excitante à jouer", a confié l'ailier gauche "sang et or".

Evoquant le match de ce soir, Bouguerra a dit : "Notre but est de réussir cette manche aller avec l'ambition de prendre option en prévision de la manche retour. Nous ferons en sorte d'être le mieux concentrés possible pour réussir notre mission", a-t-il ajouté avant de conclure : "Al Ahly est un adversaire réaliste à souhait qui sait gagner ses matches même dans les cas où l'adversaire livrerait une bien meilleure prestation.

De notre côté, nous nous sommes bien préparés tout au long de la semaine pour le rendez-vous de ce soir. Il faudra s'attendre à un match difficile et très disputé. Le public nous sera sans doute d'un soutien indéfectible et nous ferons de notre mieux pour ne pas le décevoir ".

Ce soir, les "Sang et Or" ne prendront pas de risques inutiles, mais feront le jeu. Ils chercheront surtout à éviter la précipitation et à prendre l'ascendant au bon timing.