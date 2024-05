Tunisie: AHLY SFAXIEN-ESS (14H30) - La Coupe pour se refaire une santé

Pour avancer en Coupe de Tunisie, et qui sait où elle mènera les Etoilés, le Onze de Ben Sassi doit vaincre et convaincre face à Ahly Sfaxien et reprendre le dessus.

Cinq parités et deux défaites face au leader, le pré-bilan de l'Etoile au play-off est jusque-là insuffisant. Mais aujourd'hui, l'Etoile a un autre défi, soit passer aux quarts de finale de Dame Coupe en se produisant à Sfax face à Ahly Sfaxien, un club divisionnaire qui entend frapper un grand coup 1. Quid de l'Etoile à présent, après avoir plié à Radès face à l'EST?

L'Etoile en a forcément tiré les enseignements et les hommes de coach Ben Sassi sont forcément mobilisés, pour du moins sauver leur saison, en espérant un destin favorable en Coupe du Tunisie, même si nous n'en sommes pas encore aux tours avancés. Pour ce faire, l'Etoile de Ben Sassi devra venir à bout d'Ahly Sfaxien dans son antre. Cela passe donc par une victoire, quel que soit le scénario pour un coach qui doit aussi jongler avec son effectif, à l'approche des dernières journées du play-off, mais aussi en tenant compte du fait que l'Etoile se produira sans Sidibié et Jacques Mbé, règlements obligent.

Une victoire et ça repart

Cet après-midi, le staff étoilé va devoir composer avec son effectif au moment de débarquer à Sfax. En l'état, si on ne peut avoir aucune certitude sur la composition que l'entraîneur de l'ESS va concocter, une chose est sûre : les «Rouges» viendront pour gagner, mais plus encore, faire un match à la hauteur de l'enjeu. Bref, une victoire et ça repart.

Pour avancer en Coupe et qui sait où elle mènera les Etoilés, Ben Sassi serait proche de faire confiance à Jmal dans les bois, Naouali-Jlassi dans l'axe, Ben Njima sur le flanc droite, Ben Ali sur le côté gauche, la paire Abid-Jebali au coeur du jeu, Assil Jaziri à la manoeuvre, Aouani sur le couloir droit, Ben Hassine sur l'aile gauche et Chamakhi en pointe.