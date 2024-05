Maroc: SIEL - Pleins feux sur le parcours de la poétesse Malika El Assimi

Rabat — Le parcours de la poétesse Malika El Assimi a été mis en exergue lors d'une rencontre tenue vendredi dans le cadre de la 29ème édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), qui se poursuit jusqu'au 19 mai à Rabat.

Cette rencontre, animée par le poète et journaliste Yassine Adnan, a été une occasion de rappeler l'expérience humaine et littéraire de Mme El Asimi, une figure de proue de la scène littéraire contemporaine, et de mettre en lumière ses nombreuses contributions, tant dans le domaine politique que littéraire.

Selon les organisateurs, Mme El Assimi exprime à travers ses oeuvres les expériences et les souffrances des femmes avec un style poétique émouvant qui mêle esthétisme linguistique et message social. Elle jouit d'une grande reconnaissance dans la communauté littéraire marocaine et au-delà, en raison de son profond impact et de sa capacité à aborder des questions importantes avec un style élégant et percutant.

S'exprimant à cette occasion, le poète Salah Boussrif a indiqué que Malika El Asimi a réussi à s'imposer avec force dans les années 1970, une période où la pensée masculine prédominait, en s'engageant dans la politique partisane, en investissant le domaine culturel et en s'affirmant comme poétesse.

Il a, en outre, souligné, que Mme El Assimi était un modèle pour le poète qui, dès le premier instant, a compris que sa mission exigeait une ouverture sur le monde et de ne pas se renfermer sur soi-même, ajoutant que tout au long de son parcours créatif, elle est demeurée fidèle aux éléments constitutifs de sa poésie et dévouée au message poétique adressé aussi bien à l'élite qu'au grand public.

De son côté, Abdeljalil Krifa, Doyen de la Faculté des lettres et des sciences humaines de Marrakech, a mis en lumière les qualités humaines et créatives de la poétesse El Assimi, réputée pour sa sagesse, son éloquence, sa maîtrise de l'art de la parole ainsi que pour la douceur de son élocution, rappelant, dans ce sens, l'enthousiasme suscité par ses conférences à l'époque où elle était professeure à l'université.

Mme El Assimi, symbole de la "femme militante", s'est distinguée également par son implication, dès son jeune âge, dans la politique et sa passion pour la poésie du Malhoun.

Dans une déclaration à la MAP, Mme El Assimi a affirmé, quant à elle, que cet hommage revêt une symbolique particulière et offre une opportunité de dialogue avec le public de toutes les générations.

Mme El Assimi, qui a fait part de sa joie et exprimé sa gratitude aux organisateurs de cette rencontre, a souligné que le SIEL représente une opportunité de promouvoir le livre et de sensibiliser à son importance, tout en mettant en avant la nécessité d'approfondir le travail dans le domaine culturel et d'accompagner les développements qu'il connaît au niveau mondial.

Native de Marrakech en 1946, Malika El Assimi est diplômée d'études supérieures en lettres. Elle compte à son actif plusieurs publications, notamment "Kitabat Kharij Aswar al-'Alam" (Écrits hors des murs du monde) (1988), "Aswat Honjora Mayyita" (Voix d'une gorge éteinte) (1989) et "Encyclopédie de la civilisation de Marrakech à travers deux époques"(2019).

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et organisée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en partenariat avec la Wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra, la région de Rabat-Salé-Kénitra et la Commune de Rabat, la 29ème édition du SIEL connaît la participation de 743 exposants représentant 48 pays, avec comme invitée d'honneur l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO).