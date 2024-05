Maroc: 10ème Forum mondial de l'Eau en Indonésie - M. Akhannouch préside la délégation marocaine

Rabat — Le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, accompagné du ministre de l'Equipement et de l'Eau, Nizar Baraka, préside la délégation officielle marocaine qui participera à la 10ème édition du Forum mondial de l'Eau, prévu du 18 au 25 mai à Bali, en Indonésie, sous le thème "L'eau pour une prospérité partagée".

La délégation marocaine participant à ce Forum est composée de hauts responsables relevant des secteurs ministériels concernés, ainsi que des partenaires institutionnels et des acteurs et experts du secteur de l'eau, indique le ministère de l'Equipement et de l'Eau dans un communiqué.

La participation du Royaume à cet événement mondial majeur, organisé tous les trois ans par le Conseil mondial de l'Eau et le pays hôte, sera marquée par la remise par M. Akhannouch du Grand Prix Mondial Hassan II de l'Eau, dans sa 8ème édition, lors d'une cérémonie spéciale qui sera organisée le 20 mai, lors de la séance inaugurale de cet événement mondial.

Ce Prix prestigieux a été créé en 2002 à l'initiative conjointe du Conseil mondial de l'Eau et du Royaume du Maroc, en mémoire de Feu Sa Majesté Hassan II et en hommage aux efforts que le défunt Souverain a déployés en faveur du développement de la coopération internationale et de la solidarité pour la gestion durable des ressources en eau et leur préservation.

%

Chargée de profondes significations qui consacrent la solidarité et l'encouragement de la science, de l'innovation et du travail fructueux dans le domaine de l'eau, la 8è édition de ce prestigieux Prix, d'une valeur de 500.000 dollars US, a été organisée sous le thème "La sécurité des ressources en eau pour la souveraineté alimentaire et le partage de la prospérité", en particulier dans un contexte mondial marqué par des crises successives et par l'aggravation des effets du changement climatique, ce qui a rendu la sécurité hydrique et la souveraineté alimentaire un défi à relever par tous les pays, précise la même source.

"Tenant compte de l'importance internationale du Forum mondial de l'Eau et de la participation régulière de notre pays à ce rendez-vous mondial, le Royaume du Maroc prévoit de contribuer de manière active et dynamique aux travaux de la 10ème édition de ce Forum", souligne-t-on.

Depuis sa première édition à Marrakech en 1997 et après huit éditions successives, dont la dernière à Dakar en 2022, le Forum mondial de l'Eau à Bali sera organisé encore une fois de plus en tant que plateforme unique et distinguée d'échange d'expériences et de connaissances, et une opportunité majeure pour accroître la mobilisation internationale de haut niveau autour des questions sensibles liées à l'eau, à même de fédérer les visions pour relever les défis mondiaux de l'eau.

En outre et pour consolider la position distinguée du Royaume du Maroc au niveau de la communauté internationale de l'eau, le Royaume sera présent au niveau de "l'Espace des Expositions", qui se tiendra en marge de ce forum mondial, selon le communiqué.

Ainsi, le "Pavillon du Maroc" permettra de mettre en avant l'expérience du Royaume en matière de gestion des ressources en eau face aux défis actuels et futurs.

De plus, les événements parallèles et les séminaires organisés dans ce Pavillon constitueront également l'occasion de partager les expériences, ainsi que de valoriser l'efficience de la politique nationale de l'eau anticipative et de confirmer son dynamisme et son renouveau face aux multiples défis auxquels est confrontée la gestion des ressources en eau, notamment le défi du changement climatique.

La disponibilité, la qualité et la gestion durable de l'eau, ressource vitale, sont autant de facteurs qui affectent la prospérité, le bien-être de l'Humanité et son développement.

La 10ème édition du Forum mondial de l'eau prévoit d'accueillir plus de 30.000 participants issus de 172 pays, dont des centaines de délégations ministérielles et des milliers de participants de différents horizons, ainsi que des organisations internationales, d'instituts de recherche, de la société civile et des médias.

Comme à l'accoutumée, cette édition proposera une série d'activités et d'événements, ainsi que des séances de travail de haut niveau, des séminaires et des réunions ministérielles, qui s'inscrivent dans les thèmes fondamentaux du Forum liés aux aspects politique, thématique et régional.