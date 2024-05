Algérie: Journée de l'étudiant - Le Mouvement El-Bina organise un rassemblement estudiantin

ALGER — Le Mouvement El-Bina a organisé, vendredi à Alger, un rassemblement estudiantin dans le cadre des célébrations marquant la Journée nationale de l'étudiant (19 mai).

Dans son allocution d'ouverture de ce rassemblement estudiantin, organisé sous le thème : "L'étudiant, de la Glorieuse Révolution de Libération à l'édification de l'Algérie nouvelle", le président du Mouvement, Abdelkader Bengrina a appelé les jeunes à "suivre l'exemple des jeunes et des étudiants de la Glorieuse Révolution de Libération et à s'imprégner de leurs nobles valeurs", affirmant que la génération de l'université algérienne d'aujourd'hui est "habilitée à conduire le processus de développement et à faire face aux différents défis et enjeux auxquels est confrontée la nation algérienne".

Par la même occasion, il a insisté sur l'impératif de "renforcer la cohésion nationale et de défendre les institutions de la République, ainsi que de conforter la stabilité nationale et de contribuer à la concrétisation de tous les projets nationaux", estimant dans ce sens que l'Algérie "se construit par le savoir, la cohésion et la complémentarité entre l'ensemble des enfants du peuple".

A cet effet, il a appelé à "une forte participation populaire" à la prochaine élection présidentielle prévue le 7 septembre, et ce dans l'intérêt "suprême du pays", affirmant que son parti participera à ce rendez-vous politique", soit avec un candidat du Mouvement El-Bina, soit avec un autre candidat hors du Mouvement", faisant savoir que le Conseil consultatif de son parti "se réunira vendredi prochain pour prendre sa décision".

Par ailleurs, le président du Mouvement El-Bina a mis en garde contre "l'agenda des ennemis de l'Algérie, qui veulent détourner l'opinion publique par des rumeurs trompeuses visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du pays".

Evoquant les dossiers internationaux, M. Bengrina a salué la teneur de l'allocution du président de la République prononcée, jeudi à Manama (Bahreïn), à l'ouverture des travaux de la 33e session du Sommet arabe, dans laquelle il a "plaidé longuement en faveur de la juste cause palestinienne".

A cet égard, le président du Mouvement a relevé les efforts déployés par la diplomatie algérienne en faveur de la cause palestinienne, découlant "des nobles principes" de la Glorieuse Révolution de Libération.