Algérie: Feux de forêts - Lancement d'une caravane de sensibilisation à Djamaâ El Djazaïr

ALGER — Le coup d'envoi d'une caravane de sensibilisation sur la prévention et la lutte contre les feux de forêts a été donné, vendredi, à Djamaâ El Djazaïr à El Mohammedia (Alger), organisée par la Direction des Forêts et de la Ceinture verte de la wilaya d'Alger, sous le thème "La protection des forêts...la responsabilité de tous".

Le coup d'envoi de cette caravane a été donné par le recteur de Djamaâ El Djazaïr, Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini, le directeur général (DG) des Forêts, Djamal Touahria et la directrice des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger, Sabrina Hakkar, et ce, en présence de représentants de la Protection civile, de la Gendarmerie nationale, de la Police ainsi que de cadres de la Direction générale des Forêts.

Le recteur de Djamaâ El Djazaïr a souhaité "la réussite de cette caravane, lancée à Djamaâ El Djazaïr, compte tenu de sa haute symbolique".

Il y aura d'autres caravanes similaires à celle-ci au niveau national, dans le but de prévenir contre les feux de forêts, et de sensibiliser les citoyens à leur danger, selon les déclarations du DG des Forêts, qui a affirmé que les pouvoirs publics ont mobilisé tous les moyens nécessaires pour faire face aux feux.

Cette caravane organisée en coordination avec la direction de la Protection civile de la wilaya d'Alger, le groupement territorial de la Gendarmerie nationale d'Alger et les acteurs de la société civile, sous l'égide de la Direction générale des Forêts, vise à sensibiliser les citoyens à la nécessité de préserver le patrimoine forestier et de prévenir les feux, d'adopter les bonnes pratiques et de faire preuve d'un haut sens des responsabilités, notamment dans les périmètres forestiers, selon Mme Hakkar.

Comme première halte, la caravane s'est installée dans la forêt de Bouchaoui (Alger ouest), puis sillonnera 57 communes de la capitale, selon la même intervenante.

Intervenant à cette occasion, l'Inspecteur principal des Forêts, Hocine Aichouni, a affirmé que la protection des forêts est un "devoir national et humain pour tout un chacun", appelant à une action sérieuse et à la préservation de ce patrimoine dans le but de réduire les risques de feux à travers la sensibilisation.

La campagne de lutte contre les feux de forêts a été lancée le 1er mai et se poursuivra jusqu'au 31 octobre prochain.