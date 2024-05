Angola: La carrière militaire nécessite un dévouement exclusif au pays

Huambo — Le deuxième commandant de la Région Militaire Centre, le général de brigade Sapalo Baptista Tchimuenguele, a déclaré vendredi, à Huambo, qu'une carrière militaire exige avant tout un dévouement exclusif au pays, discipline et présentation.

Le responsable militaire parlait à la fin du 21e cours d'instruction militaire de base, qui a rassemblé 657 nouveaux soldats, dont 637 hommes et 20 femmes, au Centre d'Instruction des Troupes de l'Armée de terre "Heróis de Kangamba", dans la municipalité de Chicala-Cholohanga, province de Huambo.

A l'occasion, le général de brigade Sapalo Baptista Tchimuenguele, qui s'exprimait au nom du commandant de l'Armée, a rappelé que l'armée est responsable de la défense nationale, en protégeant le pays contre les menaces extérieures et intérieures, raison pour laquelle sa vie est basée sur les piliers de la discipline et hiérarchie, en plus d'un dévouement exclusif.

Il a expliqué que la mission d'un soldat des Forces Armées Angolaises (FAA) est de contribuer à garantir la souveraineté nationale, les pouvoirs constitutionnels, l'ordre public, la sauvegarde des intérêts nationaux et la coopération au développement et au bien-être social.

Il a donc jugé nécessaire de préparer la force terrestre, de la maintenir dans un état de préparation permanent, car le professionnel de guerre constitue le garant du champ de bataille, planifie et conduit les opérations et exécute les missions et tâches qui décideront les stratégies de combat.

%

A cet égard, il a souligné que l'instruction militaire de base offrait aux nouveaux soldats une formation ciblée, qui a pour objectif principal d'apporter des valeurs telles que l'honneur, la discipline militaire et la hiérarchie.

Le Centre d'entraînement des troupes de l'Armée « Heróis de Kangamba », situé à 24 kilomètres à l'est du poste de commandement de la Région militaire Centre, à la périphérie de la ville de Huambo, a commencé à dispenser les premiers cours de préparation militaire générale en janvier 1999, dans la municipalité de Cahama, province de Cunene.

En 2007, il a été transférée à la Région Militaire Centrale (Benguela, Bíe, Cuanza-Sul et Huambo), plus précisément dans la province de Huambo, suite à la vision et à la stratégie du Commandement Supérieur des FAA, et son inauguration a eu lieu le 14 décembre, 2011.