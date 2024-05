Cameroun: Acandale à Sa'a - Le maire accusé d'avoir facturé 7 lampadaires solaires à 10 millions CFA

La petite ville de Sa'a, située à 79 km de Yaoundé, est actuellement secouée par un scandale financier impliquant son maire, Jean Blaise Messina Noah. Le maire est accusé d'avoir facturé l'achat et l'installation de sept lampadaires solaires à un coût exorbitant de 9 997 000 francs CFA. Cette situation a suscité une vague d'indignation parmi les conseillers municipaux et les habitants de la commune.

Dénonciations et Enquêtes

Les accusations portées contre Jean Blaise Messina Noah sont graves. Plusieurs conseillers municipaux, craignant des représailles, expriment en privé leur souhait de voir les services de contrôle de l'État intervenir pour examiner la gestion des fonds municipaux. Selon eux, la gestion sans partage des fonds publics par le maire est préoccupante et nécessite une enquête approfondie.

Contexte et Réactions

Jean Blaise Messina Noah, natif du village Mvom Nnam, est accusé d'abus de pouvoir et de mépris envers ses opposants. Des sources locales rapportent que le maire affiche une attitude arrogante, se moquant ouvertement de ses détracteurs. Il les assure qu'il est protégé contre toute poursuite judiciaire grâce à sa fille, Alice Flore Ngono Messina, substitut du procureur à Bafia, dans le département voisin du Mbam-et-Inoubou.

En 2022, Jean Blaise Messina Noah aurait échappé aux griffes du Tribunal criminel spécial (TCS), ce qui soulève des questions sur l'influence et les protections dont il bénéficierait. Ces allégations de favoritisme et de corruption n'ont fait qu'intensifier les tensions entre le maire et les conseillers municipaux, aggravant ainsi le climat politique déjà tendu de la commune.

Le Dossier des Lampadaires Solaires

Le coeur du scandale repose sur les sept lampadaires solaires, prétendument facturés à 1,4 million francs CFA l'unité. Ce prix, jugé excessif par beaucoup, a conduit à des accusations de détournement de fonds publics. Les conseillers municipaux contestent fermement cette dépense, estimant qu'elle est largement au-dessus des coûts réels de tels équipements. Ils appellent à une transparence totale dans la gestion des finances de la commune et demandent des comptes au maire.

Appel à l'Action

Face à ces révélations, les habitants de Sa'a et certains conseillers municipaux réclament une intervention urgente des autorités compétentes pour mener des enquêtes approfondies. Ils espèrent que la lumière sera faite sur cette affaire et que justice sera rendue. La population locale, choquée par ces allégations, attend des réponses claires et des mesures correctives.

Le scandale des lampadaires solaires à Sa'a met en lumière des problèmes de gestion financière et de gouvernance locale. Les accusations contre le maire Jean Blaise Messina Noah et les allégations de favoritisme et de corruption nécessitent une réponse rapide et efficace des autorités compétentes. La transparence et la justice sont essentielles pour restaurer la confiance des citoyens dans leurs institutions locales.