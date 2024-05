Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 Mai 2024

Ghana : Coopération régionale- Akufo-Addo met Bassirou Diomaye Faye en mission

Le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu le vendredi dernier à Accra où son homologue ghanéen lui a demandé de jouer un rôle dans la résolution de la crise régionale avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Bassirou Diomaye Faye, investi début avril à l’issue d’une crise politique de quelques mois au Sénégal, a effectué sa première visite au Ghana, au lendemain de sa visite au Nigeria où il a rencontré le président Bola Ahmed Tinubu. Selon le site en question, comme avec son homologue nigérian, il a évoqué avec Nana Akufo-Addo, la situation régionale et notamment le maintien du Niger, du Mali et du Burkina Faso au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) que ces trois pays ont annoncé quitter en début d’année. L’élection de Bassirou Diomaye Faye « rassure tous ceux qui s’intéressent à l’avenir démocratique de notre région et de notre continent », a déclaré à la presse Nana Akufo-Addo après la rencontre. « Je pense qu’il va nous aider à résoudre le gros problème que connaît la Cédéao avec le départ des trois pays-clefs que sont le Niger, le Burkina Faso et le Mali » afin de « trouver un moyen de les ramener dans notre communauté », a-t-il ajouté. (Source : adakar.com)

Cote d'Ivoire : Infrastructures de la Can - Les pelouses des stades remises à niveau

Pour maintenir dans un bon état les infrastructures de la Can 2023 qui a eu lieu du 13 janvier au 11 février 2024, l'Office national des sports (Ons) a entamé une remise à niveau des pelouses des principaux stades de la compétition. Cette opération a démarré le mercredi 15 mai. Avec les travaux de réhabilitation de la pelouse du stade de la Paix de Bouaké. Ceux-ci dureront deux semaines. L'aire de jeu de cette enceinte sera donc disponible au début du mois de juin 2024.Face aux éventuels désagréments que ces travaux et traitements pourraient créer, l'Ons a, dans un communiqué, présenté ses excuses aux populations et structures touchées par cette remise en état.Il faut rappeler qu'hormis celles de la Can, l'Ons veille également sur l'entretien des autres infrastructures. Récemment, il a procédé à des travaux de remise des volets du Parc des Sports de Treichville endommagés par une tornade. (Source :fratmat.info)

Bangui : Aides et assistance - Conditions de vie de plus en plus précaires des victimes des inondations

Les inondations, qui se poursuivent dans le 6e arrondissement de Bangui, affectent de nombreuses familles. Dans les quartiers Kolongo et Mpoko-bac, les conditions de vie des sinistrés se dégradent de jour en jour. Certains sans-abris bénéficient de l’hospitalité des voisins alors que d’autres ne savent où aller.Les inondations dans une grande partie du quartier Kolongo rendent le secteur difficile d’accès et inhabitable. Plusieurs habitants sont sans abris. Pour se déplacer, certains sont obligés d’utiliser les pirogues. C’est le cas de ce père de famille qui est venu chercher ses enfants à l’école. La semaine dernière, la ministre de l’Action humanitaire, Virginie Baïkoua, a indiqué que son département est en train de recenser les sinistrés et leurs besoins avant toute assistance humanitaire. Mais, en attendant, elle a appelé les victimes de cettecatastrophe naturelle de Bangui et de certaines régions du pays à prendre leur mal en patience. (Source : abangui.com)

Tchad : Après la présidentielle- Paris et Washington félicitent Mahamat Itno

Plusieurs pays africains et occidentaux ont déjà félicité le président élu. Lesdeux grandes puissances et partenaires de longue date du Tchad se sont abstenues de tout commentaire lors de la proclamation des résultats provisoires qui ont donné le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno dit MIDI. Au cours d’un appel téléphonique le vendredi 17 mai, le Président français Emmanuel Macron a félicité Mahamat Idriss Déby Itno pour son élection à la Présidence de la République du Tchad, a annoncé l’Elysée sur son site. Le Président Macron a par ailleurs appelé « l’ensemble des acteurs politiques à poursuivre leur dialogue dans un esprit d’ouverture et de cohésion nationale pour faire face aux défis du pays. » (Source : Dw)

Burkina Faso : Tentative d’attaque contre la sentinelle du Palais- Vite maîtrisée

Cet incident survient à quelques jours du début des Assises nationales prévues les 25 et 26 mai. Selon les informations de l’Agence d'Information du Burkina (AIB), un individu a tenté, le vendredi 17 mai 2024 aux environs de 16h30, d’attaquer la sentinelle en poste au palais présidentiel de Koulouba à Ouagadougou. L'agence de presse burkinabè ajoute que les éléments en faction ont rapidement maîtrisé l’incident, notant qu'aucun dégât n’est à déplorer malgré les tirs. Le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir en septembre 2022 suite à un coup d'État contre le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, lui-même tombeur de Roch Marc Kaboré huit mois plus tôt. (Source : Aib)

Rdc : Aides et assistance - 5 aéronefs apportent une aide humanitaire algérienne de 123,5 tonnes

La République algérienne démocratique et populaire compte organiser 3 rotations de 5 aéronefs pour apporter une aide humanitaire de 123,5 tonnes de vivres et biens matériels octroyée au peuple de la République démocratique du Congo par son président, Abdelmadjid Tebboune, selon un document consulté jeudi. (Source : Acp)

Niger : Etats du Sahel- Les Etats membres finalisent leur projet de confédération

Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont "finalisé" à Niamey un projet de texte créant la Confédération de l'Alliance des Etats du Sahel (Aes), que les chefs d'Etat de ces trois régimes militaires devraient adopter lors d'un prochain sommet. Une rencontre a réuni vendredi dans la capitale nigérienne Abdoulaye Diop, Karamoko Jean- Marie Traoré et Bakary Yaou Sangaré, respectivement ministre des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Elle avait « pour objectif de finaliser le projet de texte relatif à l'institutionnalisation et à l'opérationnalisation de la Confédération Alliance des Etats du Sahel (Aes) », a expliqué M. Sangaré, lisant le communiqué final à l'issue de la réunion. (Source : aouaga.com)

Togo : Urbanisme - un schéma directeur d’aménagement bientôt pour Dapaong

Au Togo, la commune de Tône 1 va bientôt disposer d’un schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme (SDAU). Le rapport provisoire du nouvel outil a été validé mercredi 15 mai par les parties prenantes du projet à Dapaong. Ce document provisoire présente succinctement des plans d’affectation de sols, des projets structurants et des masters plans proposés pour un développement urbain bien harmonisé de cette municipalité. L’occasion pour les acteurs impliqués d’apporter les dernières suggestions et contributions pour son amélioration. Une fois élaboré, le Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme devrait permettre de structurer l’occupation spatiale de la ville, et remédier aux déséquilibres observés depuis quelques années. Le document contribuera également à la sécurisation des propriétés foncières des collectivités locales, des particuliers et des domaines fonciers détenus par l’État. (Source : alome.com)

Gabon : Fin de l’exercice Obangame Express 2024 - Les organisateurs satisfaits de l’événement

Après près de deux semaines d’exercices pratiques en mer, la 13e édition Obangame Express 2024 a pris fin ce vendredi 17 mai au cours d’une cérémonie de clôture qui s’est tenue au Mess mixte des forces armées. L’exercice militaire maritime Obangame Express qui a débuté le 6 mai dernier, s’est soldé le 17 mai 2024 sur une note de satisfaction selon les organisateurs. « Je voudrais ici, au nom de Mme le ministre de la Défense nationale, féliciter l’ensemble des participants ici présents à l’exercice Obagme express. Ces félicitations s’adressent aux personnels de la DIREX et à ceux du PC crise maritime. Votre professionnalisme et votre disponibilité ont contribué à la réussite de cet événement », a déclaré le général de brigade, Tsamba Moubeyi, par ailleurs secrétaire général adjoint du ministère de la Défense nationale. (Source : alibreville.com)