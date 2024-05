Cote d'Ivoire: Solidarité- Beugré Mambé apporte le réconfort du gouvernement aux victimes des affrontements de Gbon

On a frôlé la catastrophe à Gbon, lors d’un affrontement entre jeunes. Plus précisément, il s’agit d’un conflit intercommunautaire a éclaté depuis jeudi 16 mai 2024, entre la communauté Dioula et Sénoufo dans cette ville située dans le district des Savanes au nord de la Côte d'Ivoire, faisant deux morts, plusieurs blessés et nombreux dégâts matériels. Comme nous rapportent plusieurs sources et des correspondants locaux de presse. Le bilan est lourd comme indiqué plus haut.

Face à la situation, le Chef de l’Etat, a dépêché une forte délégation gouvernementale. Rapportent les services de la Primature. Au nom du Président de la République Alassane Ouattara et du vice-Président Tiémoko Meyliet Koné, le Premier ministre, ministre des sports et du cadre de vie, Robert Beugré Mambé s'est rendu au chevet des blessés de l'affrontement entre les jeunes de Gbon, le 18 mai 2024 au Centre Hospitalier Régional (Chr) de Korhogo, pour s'enquérir de leur état de santé.

Selon les services de la Primature, le Chef du gouvernement a exprimé des mots de consolation et de compassion à l'endroit des blessés, tous des jeunes. « On est venu pour leur souhaiter prompt rétablissement et surtout remercier le corps médical pour tout le travail qui est fait. On souhaite qu'ils retrouvent rapidement leur énergie et leur santé », a dit Robert Beugré Mambé.

Le Premier Ministre a par ailleurs exhorté les jeunes à l'apaisement et à la retenue : « On vous demande de préserver la paix dans le village. Vous êtes jeunes, vous êtes intelligents, on a besoin de vous. Le Président de la République Alassane Ouattara me charge de vous dire qu'on a besoin de vous. Donc les palabres et les incompréhensions ne mènent nulle part. C'est la fraternité qui enrichit les hommes », a-t-il conseillé.

Le Chef du gouvernement a, au nom du vice-Président Tiémoko Meyliet Koné et en son nom personnel instruit le corps médical pour une prise en charge efficace des victimes actuellement admises au Chr de Korhogo. Pour la victime évacuée au Chu de Bouaké, Beugré Mambé a indiqué que les mesures seront prises également pour sa prise en charge.