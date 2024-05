Ile Maurice: Lakwizinn gênée et le PM mécontent

Le récent voyage en classe affaires de Charles Cartier, Chief Executive Officer (CEO) d'Air Mauritius (MK), en Afrique du Sud en compagnie de six membres de sa famille, continue de susciter de vives réactions.

À la suite des critiques essuyées, la famille Cartier, qui avait voyagé en classe affaires à l'aller, a effectué le vol retour en classe économie, le 14 mai, à l'exception du CEO et de son épouse, qui ont regagné Maurice en classe affaires. Cependant, des sources proches révèlent que cette affaire est jugée très sérieuse dans les hautes sphères et qu'elle est loin d'être terminée. Selon nos informations, à son retour au pays, le 15 mai, le CEO s'est fait remonter les bretelles par «Lakwizinn» car le Premier ministre serait mécontent du comportement du CEO. Des tensions se profilent donc à l'horizon entre «Lakwizinn» et le CEO de MK.

Selon certaines sources, Charles Cartier aurait été sévèrement critiqué par Lakwizinn car le Premier ministre aurait exprimé son mécontentement quant à la gestion de son voyage en Afrique du Sud. Bien que le CEO ait fait valoir que ce voyage faisait partie de son contrat, il lui a été signifié que la manière dont les choses ont été gérées n'était pas appropriée, notamment en ce qui concerne les négociations relatives au déplacement des membres de sa famille. Cette situation suggère de possibles frictions futures dans les relations entre le CEO en place depuis deux mois et le bureau du Premier ministre.

Par ailleurs, les employés de MK, qui ont exprimé leur désaccord et leur incompréhension face à ces privilèges dont aurait bénéficié le CEO de MK, maintiennent leur position. Ils ont d'ailleurs adressé une lettre en ce sens à l'Independent Commission Against Corruption (ICAC), devenue la Financial Crimes Commission, de même qu'au Premier ministre.

Ils dénoncent, cette fois, une possible situation de corruption. Les employés demandent l'ouverture d'une enquête pour déterminer qui a approuvé le voyage du CEO de MK et les réductions sur les billets obtenus. Ils s'interrogent également sur l'identité de la personne qui a donné l'autorisation pour les réservations en classe affaires alors que des politiques internes de la compagnie semblent avoir été contournées. Les employés demandent qu'une enquête soit menée pour faire toute la lumière sur cette affaire.

Ils rappellent aussi des incidents passés où des actions disciplinaires ont été prises contre l'ancien CEO, Krešimir Kučko, pour des infractions moins graves. En effet, en septembre 2023, moins d'un an après sa nomination, Krešimir Kučko, avait été suspendu pour des raisons de manquement à la bonne gouvernance. La note interne d'Air Mauritius du 15 septembre 2023 n'évoquait que «certaines questions concernant le Chief Executive Officer et le Chief Financial Officer».

Le bruit courait à l'effet que Krešimir Kučko et le Chief Financial Officer, Laval Ah Chip, auraient bénéficié de séjours gratuits offerts par une compagnie de leasing. Au cours du même mois, une enquête sur les deux avait démarré et elle a eu pour résultat que le 2 mars dernier, le contrat du CEO suspendu d'Air Mauritius n'a pas été renouvelé.

Dans un communiqué adressé aux employés, le conseil d'administration de MK avait informé que le contrat de Krešimir Kučko, conformément à la Workers' Rights Act, était arrivé à terme à la fin de février. L'ancien CEO aurait négocié son départ et obtenu des millions. Le déplacement de Charles Cartier et de sa famille suscite une fois de plus des interrogations sur la transparence et la gouvernance au sein de la compagnie aérienne.