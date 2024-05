Madagascar: Hell's Rush dévoile son deuxième album

Le groupe de rock Hell's Rush s'apprête à dévoiler son deuxième album, intitulé « In the Name of Love », lors d'un concert le 19 mai à la Teinturerie Ampasanimalo. Cette annonce a été faite hier, lors d'une conférence de presse tenue dans leur studio à Behoririka.

Le nouvel opus du groupe se concentre sur des thèmes universels de l'amour, tout en dénonçant les injustices, la pauvreté, la violence et les inégalités sociales. L'objectif déclaré de Hell's Rush est de conscientiser le public, en particulier les enfants défavorisés et les femmes victimes de violence conjugale, ainsi que ceux qui vivent avec un esprit fermé. Composé de neuf titres, l'album fusionne divers genres musicaux tels que le rock, le jazz, le pop rock et le groove, entre autres.

Parmi les morceaux phares, on retrouve « Aza Miherika », écrit par Andry Ramamonjisoa en hommage aux femmes qui luttent seules dans la vie, « Island of Love », une ode à la nature, et « Aza Kivy », qui encourage à persévérer malgré les difficultés de la vie. Deux chansons sont en anglais, tandis que les autres sont en malgache.

Hell's Rush est composé de six membres de différentes générations : Andry Ramamonjisoa, le guitariste, Lallah Ramaharoson, le batteur, Mampionona, le claviériste, Daddy, le claviériste, Karim Djinah, le guitariste lead et Chloé Soavina, la chanteuse et seule femme du groupe. Formé en 2010 par Lallah et Karim, anciens membres du groupe Apost, Hell's Rush a sorti son premier album « The Spirit of Rock» en 2020.

Ce deuxième album, fruit d'une année de travail, sera disponible en CD, USB et carte SD en version audio dès ce dimanche. Un showcase réunissant le groupe au complet est prévu pour marquer l'événement. Hell's Rush prévoit également une tournée nationale après le lancement de l'album, avec l'ambition de participer au festival de jazz au Canada en août.