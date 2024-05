Madagascar: Volontariat - Le Peace Corps célèbre ses 30 ans

Hier, à Ambaranjana, une cérémonie a été organisée pour célébrer les 30 ans de service du Peace Corps à Madagascar. Ce programme, lancé en 1993 avec huit volontaires, intervient dans les secteurs clés de l'éducation, de la santé et de l'agriculture.

Au cours de ses trois décennies d'engagement dans le pays, il a mobilisé un total de mille six cents volontaires. Actuellement, environ quarante-trois volontaires sont activement impliqués dans la Grande île. Travaillant en étroite collaboration avec les membres des communautés locales, ils identifient et répondent aux besoins prioritaires. En établissant des liens solides et en favorisant l'échange de connaissances, ces volontaires contribuent à assurer un impact durable sur la société malgache.

Les volontaires du Peace Corps sont accueillis par le gouvernement malgache et s'engagent à répondre aux besoins spécifiques du pays. L'ambassadrice Pierangelo a souligné l'importance d'une collaboration continue à Madagascar. « En regardant vers l'avenir, continuons à bâtir sur la base de l'héritage du Peace Corps et travaillons ensemble pour façonner un Madagascar plus prospère, plus équitable et plus pacifique pour tous », déclare-t-elle lors de la cérémonie.

La directrice du Peace Corps Madagascar, Mariah Cissé, a mis l'accent sur le rôle des volontaires du Corps de la Paix dans la mobilisation des communautés pour un impact local. Elle a affirmé que les volontaires travaillent directement avec les communautés, les agriculteurs, les mères, les enfants et le système de santé, ce qui leur permet de comprendre les besoins et les aspirations des personnes avec lesquelles ils vivent et travaillent.

La célébration du trentième anniversaire du Peace Corps a été honoré par la présence de l'ambassadrice des États-Unis à Madagascar et aux Comores, Claire Pierangelo, de la directrice du Peace Corps Madagascar, Mariah Cissé, et de la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Fonction publique et ministre des Affaires étrangères par intérim, Hanitra Fitiavana Razakaboana.