Madagascar: Antsiranana - La campagne législative se poursuit dans le calme

À la dixième journée de la campagne législative, les candidats et leurs partisans abordent la dernière ligne droite de la propagande respectifs, en mettant les bouchées doubles avec beaucoup d'engouement.

À Antsiranana, la compétition entre les cinq candidats qui se disputent les sièges à l'hémicycle, s'annonce rude dans les quartiers populaires de la ville, où les habitants voient les candidats défiler. La campagne bat son plein depuis le week-end dernier. Toutes tendances confondues, ils ont accéléré le rythme de leurs opérations de séduction. C'est l'occasion pour eux de présenter aux Antsiranais leur programme sur les questions d'environnement, de coût de la vie, de santé, d'éducation, de travail, d'immigration.

Ceux qui aspirent à siéger à Tsimbazaza dans les cinq années à venir, multiplient les opérations de charme en faisant un clin d'oeil aux religieux, toutes confessions confondues, aux sportifs, aux démunis, aux associations ethniques... Et ce, même si beaucoup de ces électeurs potentiels, ne sont pas inscrits sur la liste électorale ou n'ont pas encore leurs cartes électorales.

Si chacun a son style pour convaincre les électeurs, tous se montrent généreux en distribuant des vivres, des ustensiles de cuisine, en organisant des spectacles, des formations gratuites...

%

Imagination créative

Les politiciens ne manquent pas d'imagination créative pour toucher les citoyens. Des méthodes qui font grincer des dents plusieurs observateurs et acteurs de la vie politique Antsiranaise. Quoi que leurs adversaires disent, l'unique femme candidate à la course, proposée par la plateforme Irmar, Jocelyne Rahelihanta, accompagnée de son colistier, Claude Emile Sylvain, a enclenché la vitesse supérieure dans son opération de séduction afin d'obtenir le maximum d'électeurs possible le 29 mai. Pratiquant le principe de l'« Acta no verba », ils ont déjà sillonné des quartiers populeux et les plus reculés comme Anamakia et Cap Diego. Le prochain passage du président Andry Rajoelina à Antsiranana va sûrement renforcer leur campagne.

Le candidat Rio Merci Ramenason, pour sa part, bien que musulman, s'est rendu auprès des Églises chrétiennes pour leur proposer une aide dans la construction d'édifices. Ibrahim Charles, un autre candidat musulman, connu localement sous le nom de Bora Réglage, a, pour sa part, intensifié ses efforts en changeant de stratégie. Il a lancé son programme à l'aide d'une voiture sonorisée mobile qui a parcouru les quartiers à la rencontre de l'électorat. De leur côté, les « petits » candidats ne baissent pas les bras. Avec leurs moyens, ils font leur campagne à leur manière dans le but de gagner la course.

En tout cas, des tensions sont souvent senties pendant cette campagne législative.