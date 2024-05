Madagascar: Beach soccer - Festival Mazavaloha - Melaky et Menabe terminent en tête

Les quarts de finalistes connus. Les huit équipes qualifiées au Final 8 sont connues. Le calendrier des quarts du tournoi de beach soccer au Festival Mazavaloha est aussi déjà établi.

Dans le groupe A, Melaky termine en première place après ses trois victoires et une défaite. Avec les mêmes résultats, Diana se trouve en seconde position devant Analanjirofo et Vatovavy Fitovinany. Ces deux dernières comptent chacune deux victoires et deux défaites.

Dans la poule B, Menabe, leader au classement à l'issue de la phase éliminatoire, a enregistré trois victoires et une défaite comme sa dauphine, Atsinanana. Atsimo-Andrefana et Boeny complètent la liste des quatre qualifiées, respectivement troisième et quatrième du groupe. Les lanternes rouges, Sava dans le groupe A et Atsimo-Atsinanana dans celui B quittent le tournoi au terme des éliminatoires.

Les quarts de finale auront lieu ce samedi. Le choc Melaky contre Boeny ouvre le bal, ce jour à 9 heures. Menabe affrontera par la suite Vatovavy Fitovinany, et le duel entre les deux extrêmes de l'Ile, Diana et Atsimo-Andrefana suivra. Le derby de la côte Est, Atsinanana contre Analanjirofo, clôturera en beauté le Final 8 à midi. Les vainqueurs joueront les demi-finales le soir et la finale se tiendra dimanche.

Ce tournoi servira de première détection des joueurs qui formeront la présélection en vue de la Coupe d'Afrique des nations de beach soccer ,au mois d'août en Égypte.