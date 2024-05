Madagascar: Cinéma - Six films malgaches à l'affiche au Festival de Cannes

Actuellement en cours en France, le Festival de Cannes accueille six courts-métrages malgaches dans le cadre du Marché du Film, qui se tiendra du 19 au 22 mai.

Collection Cinémalagasy portée par Madagascourt Film Festival. Six courts-métrages malgaches figurent cette année au catalogue du Marché du Film de la 77e édition du Festival de Cannes, qui se tient du 14 au 25 mai en France. Le Marché du Film, un événement clé pour l'industrie cinématographique lors du festival, se déroulera du 19 au 22 mai.

Les films sélectionnés sont le film de fiction « Joro » de Rianando Ludovic Randriamanantsoa, le film d'animation « Colors » de Tojosoa Andoniaina Andrianarison, « Les Histoires Dans Mes Yeux » de Rotsy Koloina Andriamanantsoa, « Mazav'alina » de Feno Mahery Ramaholison, « Lasa» de Franco Clerc Damy et « Voanjobory » de Louisette Ismaël Ratsivahiny.

Le Marché du Film fonctionne comme un grand marché, où les films sont exposés et les distributeurs internationaux viennent acquérir les droits de diffusion pour divers pays. Il ne s'agit donc pas d'une projection officielle dans le cadre du festival, ni d'un concours.

« 'Lasa' est mon deuxième film, après 'Game Over' l'année dernière, présenté au Marché du Film de Cannes dans la collection Cinémalagasy portée par le Madagascourt Film Festival. Pour nous, 'Lasa' est l'aboutissement d'un pari que nous avons fait en créant EKAA, la première école d'art dramatique et agence artistique de Madagascar. Le pari était de former et d'accompagner des acteurs malgaches capables de se placer à un niveau international », partage Franco Clerc Damy, réalisateur de «Lasa».

%

La visibilité internationale

« Lasa' est un film minimaliste qui repose principalement sur la performance des acteurs Rolland Raman et Synthia Saga. Il a été sélectionné dans plusieurs festivals prestigieux, tels que le Festival international de Beijing en Chine et le Silicon Valley Film Festival aux USA. C'est surtout grâce aux acteurs que nous avons pu obtenir cette reconnaissance. Aujourd'hui, notre fierté est de pouvoir offrir cette visibilité aux jeunes talents malgaches dans un festival aussi mythique que Cannes », souligne Franco Clerc Damy.

Avec plus de mille cinq cents projections de marché chaque année, le Marché du Film propose aux professionnels la plus large gamme de films disponibles, des oeuvres d'auteur aux grands succès, en passant par les films de genre, l'animation, les documentaires et bien plus encore. Cette année, le marché promet d'être un pôle dynamique d'activités et d'opportunités, avec plus de mille cinq cents projections, dont mille deux cents de marché, et plus de cinq cents exposants, incluant trois cents sociétés de vente de films et soixante pavillons.

Les participants auront accès à plus de deux cent cinquante événements de l'industrie, une augmentation notable par rapport aux deux cents offres de l'année dernière.