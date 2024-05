Madagascar: Trafic d'espèces intercepté en Thaïlande - Les autorités de Morombe contestent

Les mille soixante-seize tortues étoilées et les quarante-huit lémuriens interceptés en Thaïlande le 1er mai dernier ne seraient pas sortis par le district de Morombe, région Atsimo-Andrefana.

Diversion. Les autorités régionales et les partenaires techniques et financiers gestionnaires d'aires protégées dans la région Atsimo- Andrefana réfutent le fait que les animaux interceptés en Thaïlande seraient sortis par la commune d'Andavadoaka, district de Morombe, région Atsimo-Andrefana. Selon les explications des représentants de la direction régionale de l'Environnement et du Développement durable, du Madagascar National Parks, de l'ONG Asity Madagascar, du Comité de protection de la forêt Mikea et des Forces de l'ordre, réunis à Toliara le 15 mai dernier, il s'agit simplement d'une diversion.

«Le MNP travaille avec quatre cent vingt-cinq membres de Comités locaux de Parc répartis dans toute la région Atsimo-Andrefana. Des lémuriens Lemur Catta vivent dans l'aire protégée Mikea, mais pas en si grand nombre, et il faudrait des années pour réunir une quarantaine de cette espèce. Les tortues radiées vivent surtout dans le Sud de la région Atsimo-Andrefana et de la région Androy, d'Ambovombe jusqu'à Ifotake en passant par Tsihombe, Androka et Gogogogo dans le district d'Ampanihy, et ne pourraient donc pas se trouver dans le district de Morombe», relate le compte-rendu de la réunion.

Les contrebandiers de ces animaux endémiques auraient choisi le village de Salary, non loin d'Andavadoaka, pour amarrer et s'enfuir avec la grosse cargaison. Le ministre de la Pêche indique que le Centre de surveillance de la pêche (CSP) ne trace pas ce genre de bateau. «Le CSP ne s'occupe que des mouvements des bateaux de pêche.

C'est l'APMF qui se charge de la circulation en mer», souligne Paubert Mahatante, ministre de la Pêche et de l'Économie bleue. L'APMF (Agence portuaire maritime et fluviale) répond que l'agence ne dispose pas de moyens satellitaires pour tracer les bateaux et que les douaniers auraient récolté les renseignements géographiques sur cette sortie de la cargaison illégale par un port non officiel auprès des individus placés en détention après la saisie.

Depuis la saisie record des espèces endémiques en Thaïlande, la direction régionale de l'Environnement Atsimo-Andrefana n'a pas voulu réagir ni apporter de précisions sur la provenance éventuelle des tortues saisies, dont le plus grand nombre d'individus se trouve dans l'habitat naturel du sud de la région Atsimo-Andrefana.

Pourtant, à chaque tentative de commercialisation illicite, les renseignements avancent toujours les communes d'Androka, Fotadrevo ou Itampolo dans la région Atsimo- Andrefana et Beloha et Tsihombe pour la région Androy, comme provenance des reptiles. «Les trafiquants utilisent soit la RN7 soit le littoral pour transporter des cargaisons illégales de tortues, de bois de rose et de charbon. Les tortues sont stockées quelque part à Toliara avant le grand départ», révèle une source administrative.