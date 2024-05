Madagascar: Morombe - Un site exemplaire d'économie bleue

Depuis le démarrage du projet Nosy Manga en 2022, qui promeut l'aquaculture en protégeant la biodiversité marine, le district de Morombe tire des avantages.

Projet mené avec l'USAID et le ministère de la Pêche et de l'Économie bleue, Nosy Manga crée un modèle de production durable de concombres de mer et d'algues. L'approche consiste à réduire la pauvreté par l'accroissement des revenus tirés de l'élevage de poissons et de concombres de mer et aussi de l'algoculture, en améliorant la santé des écosystèmes marins. Près de dix mille pêcheurs bénéficient de ce modèle.

Deux grandes sociétés aquacoles travaillent dans la région et s'activent dans le grossissement de concombres de mer et l'algoculture. D'autres sociétés comme Murex, Copefrito, MaproSud travaillent dans la collecte des produits phares de la région tels que les crabes, poulpes et poissons, tirant avantage de l'existence des ressources évoluant dans un écosystème sain.

Par ailleurs, l'élevage de poissons est sollicité dans les barrages et canaux d'irrigation de la plaine du Bas Mangoky. Des descentes ont été effectuées par le département de la Pêche et de l'Économie bleue dans les communes longeant la RN55 entre Bevoay et Morombe, à savoir Tanandava Station et Ambahikily. Plus au sud, sur la RN9, la commune d'Antanimieva, appartenant au district de Morombe, est également incitée à la production de poissons. Seize bassins aquacoles appartenant au bataillon d'infanterie seront réhabilités et quelques 20 tonnes de produits seront attendues annuellement. Un bureau de la Pêche et de l'Économie bleue sera bientôt installé à Morombe.