Madagascar: Diplomatie - 3e édition Madagascar MUN - Gros plan sur l'Intelligence Artificielle

Les opportunités et les inconvénients de l'Intelligence Artificielle ont été au centre des débats du 3e MUN organisé par l'IEP et l'IEPAG au ministère des Affaires étrangères. Les étudiants ont été servis.

L'avènement d'une nouvelle ère numérique et de l'essor considérable de l'Intelligence artificielle (IA) dans nos sociétés a justifié le choix de la thématique de cette 3e édition du Madagascar MUN : « L'Intelligence Artificielle - Éthique, Gouvernance et Impact mondial ». Les délégations ont débattu sur les préoccupations nouvelles soulevées par l'IA mais également les opportunités exceptionnelles qu'elle engendre sur les plans économique et social.

Quasi omniprésente dans notre quotidien, elle bouleverse l'éducation, l'emploi, elle repousse les limites de la science mais aussi de la vie privée, elle remodélise la sécurité et influence les pensées. Tel que cité par un grand dirigeant actuel « Celui qui dirige l'IA dirigera le monde ». L'IA doit donc être intégrée dans la diplomatie mondiale pour prévenir ingérences, dominations et insécurité qui pourraient en résulter et favoriser un accès équitable à l'IA permettant un développement durable inclusif.

Au cours de cette conférence MUN, les jeunes ambassadeurs en herbe se sont pleinement préparés pour jouer leur rôle afin de défendre les intérêts de leur pays respectif. Pour cette année, plus d'une vingtaine de pays ont été représentés. Les idées politiques divergentes ont ainsi engagé quelques confrontations et débats animés mais également des alliances à l'issue des séances de lobbying.

Quelques frictions sont apparues sur l'idée d'un certain monopole des grandes puissances en termes d'IA et qui agirait en soft power sur les autres pays. Les idées de libéralisme, de diversité, d'identité, d'éthique relatives à la production et à l'utilisation des outils d'IA ont été mis sur la table. Les délégués ont finalement proposé leur résolution pour des actions communes mettant l'IA au service du développement durable et oeuvrant pour l'atteinte des ODD. A été cité l'implication de l'IA dans la lutte contre l'insécurité alimentaire, dans une éducation de qualité, pour la paix et la justice et bien d'autres.

Appui institutionnel

Les recommandations des personnalités et diplomates présentes lors de ce MUN ont renforcé les prises de conscience et les ambitions des participants. Après les encouragements du président du MUN mondial lors de son intervention, la représentante de l'Onudi a mentionné des balises essentielles pour les négociations : l'intégrité, l'écoute, la compréhension, la connexion.

La clôture du MUN a été honoré par le représentant adjoint du Pnud qui a félicité le travail des négociateurs et partagé quelques expériences de ce monde diplomatique. Ainsi, en septembre se tiendra la prochaine assemblée générale des Nations unies à New York dont les travaux préparatoires mobilisent bien à l'avance les parties prenantes. Le MAE a été également un soutien du début à la fin de l'évènement en la personne de la directrice du partenariat, le message a été transmis pour ces jeunes de confirmer leurs engagements, en tant qu'avenir de leur pays.

Madagascar MUN fait partie des évènements organisés par le club Relations Internationales de l'IEP Altitude Group-IEPAG, une école internationale. L'IEPAG qui regroupe l'Institut d'Etudes Politiques-IEP, l'Altitude Business School-ABS et l'école de communication Latitude Communication et Journalisme-LCJ, est bien ancré au niveau local par des actions citoyennes diversifiées mais a également choisi l'internationalisation comme une opportunité éducative essentielle. Ainsi l'établissement offre des programmes d'échanges avec des écoles prestigieuses et propose aussi des programmes internationaux accessibles à Madagascar.

L'IEPAG organise également de multiples activités internationales à l'instar de ce MUN. Dans le cadre de cette rencontre, l'IEPAG a eu l'honneur de recevoir des participants de divers horizons. Notamment, une délégation spéciale de la Réunion a ainsi enrichi la diversité culturelle de l'évènement. IEPAG investit pour le rayonnement de Madagascar au-delà des frontières, le rendez-vous est donné pour le prochain Madagascar MUN avec de nouvelles thématiques de négociations internationales.