Algérie: Le pays oeuvre d'arrache-pied à renforcer le projet du gazoduc transsaharien

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a affirmé, vendredi à Sorrente (Italie), que l'Algérie oeuvrait d'arrache-pied à renforcer le projet du gazoduc transsaharien, reliant le Nigeria à la rive nord de la Méditerranée, via l'Algérie et le Niger, indique un communiqué du ministère.

Dans une allocution prononcée lors des travaux de la 3e édition du Forum international "Vers le sud: la stratégie européenne pour une nouvelle saison géopolitique, économique et socioculturelle en Méditerranée", M. Arkab a précisé que l'Algérie "oeuvre d'arrache pied à renforcer le projet du gazoduc transsaharien reliant le Nigeria à la rive nord de la Méditerranée, via l'Algérie et le Niger, à travers le raccordement au réseau gazier algérien".

D'autre part, M. Arkab a indiqué que l'Algérie prendra part au débat stratégique avec ses partenaires européens sur la création du Corridor sud H2, pour transporter l'hydrogène renouvelable produit en Algérie vers l'Allemagne, via la Tunisie, l'Italie et l'Autriche".

Par la même occasion, le ministre a affirmé que ce "mégaprojet" requiert l'établissement de partenariats solides entre les secteurs public et privé, relevant que cette coopération permettra de "mobiliser les grands investissements de partenariat requis pour le développement des infrastructures de production, de stockage et de transport de l'hydrogène".

Au plan régional, M. Arkab a réaffirmé la volonté de l'Algérie d'établir "un partenariat régional solide et efficace" et de devenir "un pôle énergétique dans la région et un axe d'échange énergétique grâce à de nombreux projets dont la liaison électrique et le Corridor sud H2 entre l'Algérie et l'Europe à même de booster la transition énergétique et d'appuyer le développement commun dans le bassin méditerranéen et l'Europe", soulignant l'attachement de l'Algérie à participer activement aux initiatives internationales pour la réduction des émissions des gaz à effet de serre et du méthane.

Trois milliards USD pour le projet d'interconnexion électrique entre le Nord et le Sud de la Méditerranée

Le ministre de l'Energie a également évoqué l'un des projets phares de l'Algérie, en l'occurrence le développement de l'interconnexion électrique entre le Nord et le Sud de la Méditerrannée , auquel une enveloppe de trois (3) mds USD a été allouée.

Ce projet, poursuit le ministre, "permettra à nos voisins africains de s'y approvisionner dans le cadre de l'esprit de solidarité et de la coopération régionale", affichant la disposition de l'Algérie à "faciliter le passage de l'électricité à partir des pays de la rive Nord de la Méditerranée aux pays africains".

L'initiative permettra l'approvisionnement des pays africains en électricité propre et fiable, contribuant ainsi à leur développement socio-économique, selon le ministre.