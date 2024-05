Algérie: Le RND s'engage à s'ériger en force de soutien au succès de la prochaine Présidentielle

ALGER — Le Rassemblement national démocratique (RND) a affirmé, samedi, son engagement à s'ériger en force de soutien à la prochaine Présidentielle prévue le 7 septembre, et à poursuivre les efforts pour la mobilisation de ses forces militantes pour contribuer au succès de cette échéance.

Dans un communiqué sanctionnant les travaux de son bureau national, sous la présidence de son SG, Mustapha Yahi, le RND a réaffirmé son engagement à s'ériger en force de soutien à la prochaine Présidentielle, à travers les décisions qui seront tranchées lors de sa prochaine session", appelant ses militants à "poursuivre les efforts qu'ils avaient entamés sur le terrain afin de parvenir à cette fin, conformément aux orientations de la Direction nationale du parti", selon un communiqué issu suite d'une réunion du parti sous la direction du Secrétaire général du parti.

Dans le même contexte, il a mis en exergue sa volonté de "poursuivre ses efforts pour recruter et mobiliser ses forces militantes afin de réussir l'élection présidentielle, en sensibilisant le corps électoral quant à l'importance de se diriger massivement vers les urnes et de choisir leurs candidat avec démocratie et transparence".

A cet égard, le RND a appelé toutes les forces vives de la société, y compris les partis politiques, les organisations nationales et les composantes de la société civile, à "élargir les consultations pour se rallier autour d'un candidat consensuel pour la prochaine élection présidentielle", afin de garantir "la poursuite des réformes engagées ces dernières années et la réalisation de leurs objectifs".

Sur les volets économique et social, le parti a exprimé "sa satisfaction des décisions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer le pouvoir d'achat des citoyens, à travers les augmentations successives des salaires et des pensions des retraités, la révision des statuts des différentes catégories de fonctionnaires, ainsi que les projets de développement prometteurs dans les domaines agricole, industriel, commercial, minier et de l'infrastructure".

Par ailleurs, il a salué la coordination entre les institutions constitutionnelles, se voulant ainsi "une source de satisfaction et d'assurance pour les Algériens et prouvant que l'Algérie est un Etat d'institutions".

A cette occasion, le parti a adressé ses salutations et sa reconnaissance pour l'Armée nationale populaire (ANP) et l'ensemble des membres des corps de sécurité qui veillent à la sécurité et à l'intégrité du territoire national.

Le RND a salué "les positions honorables de la diplomatie algérienne et les acquis internationaux réalisés en faveur de la cause palestinienne, condamnant fermement la brutalité de l'entité sioniste abjecte pour les crimes de guerre et les violations commises contre le peuple palestinien frère, qui resteront une tache noire sur le front des institutions internationales complices".