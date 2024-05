Algérie: Le CSJ célèbre le 68e anniversaire de la journée de l'étudiant

ALGER — Le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) organise une cérémonie au pôle universitaire Sidi-Abdellah (Alger), à l'occasion du 68e anniversaire de la journée de l'étudiant, à travers une rencontre regroupant les différentes composantes de la communauté estudiantine et des hautes autorités du pays, a indiqué vendredi un communiqué du CSJ.

"A l'occasion du 68e anniversaire de la journée de l'étudiant, célébrée le 19 mai, le CSJ organise une cérémonie spéciale, les 17, 18 et 19 mai, en collaboration avec ses partenaires et en coordination avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit", a précisé le communiqué.

"Une rencontre sera organisée et regroupera les différentes composantes de la communauté estudiantine et des hautes autorités du pays en vue de valoriser la vision de l'Algérie nouvelle vis-à-vis de l'université et son implication dans le processus d'édification nationale", a ajouté la même source.

"La rencontre prévoit plusieurs activités et ateliers de formation en faveur de plus de 1000 étudiants représentant les divers établissements et universités de l'Algérie", lit-on dans le communiqué.

Elle se tiendra au pôle universitaire Sidi-Abdellah à Mahelma (Alger), sous le slogan "L'étudiant algérien...de la résistance et la libération à la science et l'édification", selon la même source.

"Les célébrations de la journée de l'étudiant auront lieu, cette année, dans un contexte différent qui impose la nécessité de conforter les acquis et les résultats réalisés ces dernières années et d'affirmer l'ère de l'Algérie nouvelle qui considère l'université comme locomotive de la construction d'une économie forte", a affirmé le Conseil.

Soulignant l'importance de l'élite estudiantine dans la concrétisation de la vision du développement et du progrès, le CSJ a rappelé que "les hautes autorités du pays veillent aujourd'hui à accorder un intérêt majeur à cette frange à travers l'orientation de l'université vers une contribution active dans l'édification de l'Algérie nouvelle".