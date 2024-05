Maroc: 19è anniversaire de l'INDH - Inauguration de la maison de maternité de M'rirt

La maison de maternité de M'rirt, a été inaugurée, vendredi, à l'occasion des célébrations marquant le 19è anniversaire de la création de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), célébrée, cette année, sous le thème "Les 1000 premiers jours de la vie, fondement de l'avenir de nos enfants".

Cette nouvelle structure sanitaire réalisée dans le cadre du quatrième programme relatif à l'impulsion du capital humain des générations montantes de la 3ème phase de l'INDH a été inaugurée au cours d'une cérémonie marquée par la présence du gouverneur de la province de Khénifra, d'élus et des chefs des services extérieurs et sécuritaires.

Dar Al Oumouma de M'rirt vise à rapprocher les services de santé des femmes de cette région en plus de soutenir et d'accompagner les femmes enceintes avant, pendant et après l'accouchement, notamment, celles relevant des zones rurales et montagneuses.

Réalisé dans le cadre d'un partenariat entre le CPDH de Khénifra, la Délégation provinciale de la Santé et de la protection sociale et l'Association des lauréates des Centres de l'Éducation et de la formation pour le développement rural de Tighza pour un coût financier s'élevant à 1,13 million de dirhams comprenant la construction et l'équipement, Dar Al Oumouma de M'rirt a pour but de promouvoir et d'améliorer la santé maternelle et infantile et de soutenir le développement des enfants au cours de leurs 1000 premiers jours, outre l'élargissement des services de santé communautaire, le but étant de réduire significativement les taux de mortalité maternelle et néonatale.

A cette occasion, le gouverneur de la province de Khénifra et la délégation l'accompagnant ont visité la caravane médicale multidisciplinaire, organisée au site d'Oum er Rbia, par le Comité provincial du Développement Humain, la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection Sociale et d'autres partenaires au profit des femmes enceintes et des enfants relevant des zones montagneuses et rurales.

Un total de 600 personnes ont bénéficié des services de cette caravane dans diverses spécialités, dont la gynécologie obstétrique, la pédiatrie, mais également dans d'autres spécialités comme l'orthopédie et l'urologie.

Dans le cadre des efforts visant à faciliter l'accès des femmes aux services de santé dans la ville de Mrirt et ses zones environnantes, une ambulance équipée a été remise dans le cadre du programme de réduction des disparités spatiales et sociales dans l'objectif de favoriser l'accouchement des femmes dans un environnement contrôlé.

La remise des clés de ces ambulances a pour but de faciliter le transport des femmes enceintes vers les centres de santé les plus proches et partant réduire la mortalité néonatale et infantile à travers la mise en place d'un environnement approprié pour l'accouchement et la croissance de l'enfant.