Maroc: La préfecture d'Aïn Chock célèbre le 19ème anniversaire de l'INDH

Casablanca — La préfecture d'Aïn Chock à Casablanca a célébré samedi le 19ème anniversaire du lancement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

La célébration, tenue sous le signe "Les 1000 premiers du jours : Fondement de l'avenir de nos enfants", a été marquée par la présentation du bilan des projets inscrits dans le cadre de la troisième phase de cette initiative royale.

Dans une allocution, le gouverneur de la préfecture d'arrondissement d'Aïn Chock, Mounir Hammou, a noté que la célébration de cet anniversaire axée sur la petite enfance, s'inscrit dans le cadre des Hautes Orientations Royales contenues dans le message adressé par le Souverain aux participants aux premières assises nationales du développement humain, tenues le 19 septembre 2019 à Skhirat.

Pour marquer davantage cet engagement en faveur de la petite enfance, il a annoncé l'organisation du 22 mai au 22 juin d'une campagne nationale en partenariat avec le ministère de la Santé et de la protection sociale sur les mille premiers jours de la vie de l'enfant, au vu de leur importance cruciale dans son évolution.

M. Hammou, également président du Comité préfectoral du développement humain, a évoqué les efforts engagés pour réduire les risques de mortalité lors de cette période décisive dans la vie de chaque être humain, soulignant l'engagement au niveau de la préfecture d'Aïn Chock en faveur de l'amélioration des soins de santé pour la mère et l'enfant.

Tout en se félicitant du "bilan positif" réalisé jusque-là, il a plaidé pour la mutualisation des efforts et davantage de concertation en vue de consolider les acquis et assurer le succès des projets programmés.

Lors de cette cérémonie, le délégué préfectoral du ministère de la Santé et de la protection sociale, Mohamed Lotfi a donné un exposé exhaustif sur les programmes lancés avec succès en faveur de la santé de la mère et de l'enfant, ainsi que sur le plan de la nutrition et la vaccination, notant avec satisfaction la baisse du taux de mortalité maternelle et infantile.

La cérémonie a été également marquée par des témoignages livrés par des acteurs associatifs actifs dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant, surtout ceux et celles issus de milieux précarisés, et ce, dans le cadre de projets lancés dans le cadre de l'INDH en partenariat avec la Délégation préfectorale du ministère de la santé et de la protection sociale.

Sur toujours ce registre, Hind Hanine, cheffe de la division de l'action sociale à la préfecture d'arrondissement d'Aïn Chock, a souligné dans une déclaration à la MAP, l'importance de la campagne nationale de sensibilisation axée sur la santé de la mère et de l'enfant, faisant état de la réalisation de 10 projets dans le cadre de la 3ème phase de l'INDH portant principalement sur l'acquisition de compléments alimentaires pour enfant ainsi que l'encouragement de l'allaitement maternel. Des projets d'un coût de 1 million et demi de dirhams en faveur de 12.000 mères et leurs enfants au niveau de la préfecture d'arrondissement d'Aïn Chock.

Les participants à cette célébration ont ensuite effectué une visite au complexe social du développement humain d'Aïn Chock où se tient une caravane médicale pluridisciplinaire organisée en partenariat avec la Délégation préfectorale du ministère de la santé et de la protection sociale avec au programme notamment la distribution de compléments alimentaires pour enfant, de lunettes de vue ainsi que des consultations médicales. A cela s'ajoute, la distribution de kits pour bébé à la maternité de l'hôpital provincial Mohamed Sekkat.