Maroc: INDH - 833 projets réalisés à la préfecture de Salé entre 2019 et 2023

Salé — Un total de 833 projets ont été réalisés entre 2019 et 2023 au niveau de la préfecture de Salé, dans le cadre de l'Initiative nationale du développement humain (INDH), d'un coût global de 273 millions de dirhams (MDH).

Selon un bilan rendu public samedi au siège de la préfecture par le comité régional du développement humain (CRDH), à l'occasion du 19ème anniversaire du lancement de l'Initiative, 15 de ces projets d'une enveloppe de près de 27 MDH ont été réalisés dans le cadre du programme 1 de l'INDH, relatif au rattrapage des déficits en infrastructures et des services de base dans les territoires sous équipés.

Les données dévoilées lors de la rencontre annuelle du CRDH, tenue en présence du gouverneur de la préfecture de Salé, Omar Touimi, sous le thème "Les premiers 1.000 jours de la vie: la base de l'avenir de nos enfants," montrent notamment que 220 projets mobilisant 90 MDH ont été mis en oeuvre dans le cadre du programme 2 relatif à l'accompagnement des personnes en situation de précarité, tandis que 471 projets (78,13 MDH) ont été réalisés dans le cadre du programme 3 portant sur l'amélioration du revenu et l'inclusion économique des jeunes.

Dans le cadre du programme 4 relatif à l'impulsion du capital humain des générations montantes, dans son axe lié au soutien de la santé et de la nutrition infantiles et maternelles, un total de 14 projets ont été réalisés pour 4 millions de dirhams.

De même, trois plateformes de jeunes ont été mises en place dans trois zones différentes, à savoir Hay Salam, Sidi Abdellah et Sala Al Jadida, alors que deux autres plateformes ont été programmées dans la commune de Ameur et au niveau de l'arrondissement Lamrissa.

Parmi les principales réalisations de l'INDH au niveau de Salé, figurent également le projet de l'unité médicale mobile, la mise à niveau et l'équipement d'une unité de soins médicaux, ainsi que la signature d'une convention de partenariat avec l'Organisation africaine de lutte contre le Sida, dans le cadre du programme 2 en plus d'autres conventions de partenariat avec la délégation provinciale du ministère de la santé au niveau de la préfecture de Salé, ainsi qu'avec l'Association nationale des sages-femmes au Maroc.

S'exprimant à cette occasion, le délégué régional du ministère de la Santé et de la Protection sociale, Boubker Yaakoubi, a noté que parmi les projets phares auxquels a contribué l'INDH, et qui ont eu un impact positif sur la population, figurent notamment la création d'un centre dentaire, d'un centre d'hémodialyse, d'une unité médicale mobile offrant les services d'analyses biologiques, d'une unité dédiée à la santé maternelle et d'un centre de soins mobile.

D'autres projets seront lancés cette année, y compris un centre de rééducation, a fait savoir M. Yaakoubi dans des déclarations à la presse.

De son côté, Mohamed Draoui, responsable au sein de la division de l'action sociale à la préfecture de Salé, a indiqué que le CRDH, avec les autres partenaires, a élaboré et programmé un ensemble de projets liés notamment à la sensibilisation quant à l'importance de l'accompagnement médical des femmes enceintes, de la nutrition, de l'allaitement naturel et du suivi médical des nouveaux nés.

Le milieu rural a bénéficié d'une attention particulière à travers la réalisation d'un ensemble de projets, tels que la création d'établissements de santé et d'unités médicales mobiles pour mener des campagnes médicales au profit des femmes enceintes et des nouveaux nés, a ajouté M. Draoui.

La rencontre a été l'occasion d'échanger les idées sur différents projets et activités réalisés dans le cadre des programmes de l'INDH, notamment celui relatif à l'impulsion du capital humain des générations montantes, dans son axe lié au soutien de la santé et de la nutrition infantiles et maternelles.

La rencontre a également été marquée par une exposition de maquettes de projets réalisés dans le cadre de l'INDH.