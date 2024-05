Maroc: INDH à Al Haouz - La santé et le bien-être de la mère et de l'enfant en tête des priorités

L'amélioration des indicateurs de santé, notamment ceux liés à la santé et au bien-être de la mère et de l'enfant, figure en tête des priorités de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) au niveau de la province d'Al Haouz, à travers plusieurs projets réalisés dans le cadre du programme 4 de la troisième phase de l'Initiative, relatif à l'"Impulsion du capital humain des générations montantes".

Profondément convaincue de l'importance d'investir dans le capital humain, et plus particulièrement dans les générations futures, l'INDH ne cesse de multiplier les efforts visant à améliorer le bien-être et la santé de la mère et de l'enfant au niveau de cette partie du territoire national.

En effet, la célébration du 19è anniversaire de l'INDH, samedi à Tahanaout (chef-lieu de la province d'Al Haouz), sous le thème "Les 1000 premiers jours de la vie, fondements de l'avenir de nos enfants", a été l'occasion de réaffirmer l'engagement constant porté par ce chantier de règne en faveur de la santé maternelle et infantile.

Intervenant à cette occasion, le gouverneur de la province d'Al Haouz, Rachid Benchikhi, a indiqué que la célébration du 19è anniversaire de l'INDH constitue l'occasion de mettre en exergue les acquis accumulés par l'Initiative et de renouveler l'engagement des différentes parties prenantes afin de consolider les réalisations, d'assurer leur pérennité et d'entrevoir le futur avec davantage de volonté et d'optimisme.

Il a, dans ce sens, fait état de la réalisation de 1.156 projets au niveau de la province durant la période 2019-2023, pour un coût global de l'ordre de 422,9 millions de DH (MDH), dont une contribution de l'INDH de 393,3 MDH.

Ces projets, a-t-il poursuivi, ont fortement contribué à l'amélioration des indicateurs de développement, à la réalisation de la justice sociale et territoriale et à la lutte contre la précarité.

Dans le cadre de la promotion de la santé de la mère, il a fait savoir que plus de 25.000 mères au niveau de la province ont bénéficié des services de Dour Al Oumouma (Maisons de Maternité) qui constituent des exemples éloquents de la contribution efficace de l'INDH aux efforts visant à réduire la mortalité maternelle et à améliorer les indicateurs de santé dans la province d'Al Haouz.

Depuis son lancement en 2005 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l'INDH accorde une attention particulière au renforcement des systèmes de santé communautaire, à travers un ensemble de projets qui contribuent à faciliter l'accès de la population en particulier des femmes et des enfants, aux différentes prestations de santé, a souligné M. Benchikhi.

Pour sa part, le chef de la Division de l'action sociale (DAS) à la préfecture de la province d'Al Haouz, Mustapha Akhiyat a présenté les réalisations de l'INDH dans le cadre du Programme 4,avec un focus sur la santé de la mère et de l'enfant.

Il en est de même pour le délégué provincial du ministère de la Santé et de la Protection sociale qui a mis en relief la stratégie de communication et les activités de sensibilisation, d'information et d'éducation menées par la délégation provinciale.

Par la même occasion, des témoignages ont été livrés par des femmes relais communautaires, un dispositif implanté dans les différentes communes de la province d'Al Haouz, et qui vise notamment l'amélioration de l'accès aux services de la nutrition et aux prestations de santé maternelle, néonatale et infantile.

Au terme de cette cérémonie, le gouverneur et la délégation l'accompagnant ont visité la Maison de maternité (Dar Al Oumouma) à Asni, qui a bénéficié d'importants travaux de rénovation et de restauration suite au séisme du 08 septembre dernier.

A cette occasion, le gouverneur a procédé à la remise de fournitures et kits au profit des nourrissons.