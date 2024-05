Congo-Brazzaville: La Russie fait un don d'ouvrages au lycée de la Révolution

Au total une centaine de manuels à caractère pédagogique ont été décernés au lycée de la Révolution en vue de renforcer son fonds documentaire et faciliter davantage l'apprentissage de la langue russe par ses apprenants.

La cérémonie de remise du don s'est déroulée, le 17 mai, dans l'enceinte du lycée de la Révolution à Brazzaville, en présence de l'ambassadeur de la fédération de Russie au Congo, Ilias Iskandarov, de la directrice de la Maison russe, Maria Fakhrutdinova, du directeur départemental de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Alain Claude Dangouama, ainsi que de quelques représentants du corps enseignant de cet établissement.

« La rencontre d'aujourd'hui se tient dans le cadre de la célébration du soixantième anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Russie et le Congo. Nos pays sont liés par la véritable amitié et la coopération mutuellement avantageuse dans tous les domaines. Nous nous réjouissons à l'idée de la renforcer encore avec la nouvelle génération que représente la jeunesse et, surtout, particulièrement les élèves du lycée de la Révolution », a fait savoir le diplomate russe, Ilias Iskandarov.

Par ailleurs, le diplomate russe estime qu'en explorant les supports didactiques offerts et en s'imprégnant de leurs contenus illustrés, les élèves découvriront davantage la riche histoire de la Russie, son lexique, sa nature, ses particularités culturelles et les traditions du peuple russe multinational qui réunit un grand nombre d'ethnies et de confessions différentes. « Et bien sûr, vous apprendrez à parler le russe qui est considéré à juste titre comme l'une des langues les plus belles, les plus expressives et les plus puissantes au monde », a-t-il ajouté. Un acquis pouvant les aider à obtenir des bourses académiques après l'obtention du baccalauréat.

« Pour nous, c'est important que chaque enfant ait un contact personnel avec les manuels. On a commencé ici, au lycée de la Révolution, en renforçant le fonds documentaire en langue russe. Nous poursuivrons l'opération dans d'autres lycées de Brazzaville et dans tout le pays. L'objectif étant de permettre aux jeunes d'apprendre la langue russe, de développer leur compétence en lecture et écoute. On espère que ça va les aider dans leurs vies futures », a confié Maria Fakhrutdinova.

Pour sa part, Alain Claude Dangouama s'est réjoui de ce geste car, pour lui, « le don le plus précieux est celui qui contribue à l'éducation, merci à la Russie ». De même, les apprenants ont également salué cet élan de générosité et promettent de capitaliser cet appui pédagogique en renforçant leur capacité à comprendre le russe et à communiquer couramment dans cette langue.