Algérie: Le Général d'Armée Saïd Chanegriha en visite de travail à la 1ère Région militaire

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a effectué, samedi, une visite de travail à la 1ère Région militaire, où il a supervisé un exercice tactique avec munitions réelles "Al-Hisn-2024", ainsi qu'un exercice de saut au parachute sportif, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'ANP, a effectué ce samedi 18 mai 2024, une visite de travail à la 1ère Région militaire, où il a supervisé un exercice tactique avec munitions réelles +Al-Hisn-2024+, au niveau du 1er polygone de tir et de manoeuvres (1ère Région militaire), exécuté par des unités de la 12e division d'infanterie mécanisée et des unités relevant du Commandement de la Garde républicaine, ainsi qu'un exercice de saut au parachute sportif, exécuté par l'équipe nationale militaire féminine, au niveau de la base aérienne d'Ain-Oussara", précise la même source.

Après la cérémonie d'accueil, au niveau du polygone de tir et de manoeuvres à la 1ère Région militaire, le Général d'Armée, accompagné du Général-major Ali Sidane, Commandant de la 1ère Région militaire, a suivi un exposé détaillé présenté par le directeur de l'exercice, portant sur l'idée générale et les étapes d'exécution de ce dernier, ajoute le communiqué.

Par la suite, le Général d'Armée "a suivi de près les différentes actions de combat, qui se sont caractérisées, durant toutes leurs phases, par un professionnalisme élevé et un niveau tactique qui confirment la rigueur en termes de planification et d'exécution et reflètent la compétence des cadres dans le montage et la conduite des différentes actions de combat, ainsi que la maitrise, par les personnels, des systèmes d'armes et équipements mis à disposition. Ce qui a contribué à la concrétisation des objectifs tracés pour cet exercice, dans le cadre du renforcement de la disponibilité opérationnelle de nos Forces armées", poursuit la même source.

A l'issue de l'exercice, le Général d'Armée "a félicité les personnels des unités engagées, pour les efforts consentis lors de cet exercice, en soulignant l'importance capitale de la préparation et de l'exécution des exercices de différents échelons, ainsi que des plans pour l'amélioration effective du niveau de combat".

Il a donné, ensuite, "un ensemble d'instructions et d'orientations portant, notamment, sur la nécessité d'évaluer objectivement les résultats de cet exercice, pour obtenir les résultats escomptés".

Au niveau de la base aérienne d'Ain-Oussara, le Général d'Armée "a supervisé un exercice de saut au parachute sportif, exécuté par l'équipe nationale militaire féminine, "qui a été précédé par un exposé succinct sur ses phases d'exécution, présenté par le Chef du service des sports militaires".

Cet exercice, auquel ont assisté des personnels militaires féminins relevant de différents établissements de formation de l'ANP, ainsi que des cadettes et des cadets de la Nation, a connu la présentation de plusieurs démonstrations, comprenant un exercice de saut tactique, un saut sportif, un parachutage précis, avec des démonstrations de pliage de parachutes. Ces démonstrations ont été exécutées avec "une haute précision et une grande coordination qui reflètent le niveau et les progrès remarquables atteints par cette équipe en termes de préparation et d'entrainement", relève le MDN.

A l'issue, le Général d'Armée a rencontré les membres de l'équipe nationale militaire féminine de saut au parachute, où il a tenu à "réitérer sa considération et son soutien aux efforts fournis par le personnel féminin dans les rangs de l'ANP dans les différents domaines et spécialités du métier des armes".

Le Général d'Armée a également félicité les athlètes féminines et leur staff technique pour la réussite de cet exercice.

"Il m'est agréable, à l'occasion de la supervision de l'exécution de l'exercice de saut au parachute sportif, par l'équipe nationale militaire féminine, d'exprimer ma satisfaction quant au niveau atteint par cette équipe qui, en un temps assez court, est devenue un exemple de la volonté et de la réussite et un modèle d'inspiration pour les personnels militaires féminins de l'ANP qui aspirent à intégrer, avec force, tous les domaines du métier des armes, sans exception", a souligné le Chef d'Etat-major de l'ANP.

"A ce titre, je tiens à saluer le courage et la forte détermination des membres de cette équipe, en leur souhaitant plein succès dans leur parcours professionnel et sportif et en les exhortant à faire honneur aux couleurs nationales lors des échéances sportives continentales et internationales qui les attendent prochainement", a-t-il ajouté.

"Cette équipe reflète, à juste titre, ce que recèle l'ANP comme talents et compétences ambitieuses qui contribuent, avec rigueur et dévouement, aux efforts de renforcement de la disponibilité et de l'état-prêt de nos Forces armées. De même, elle met en relief la diversité qui caractérise notre armée et la volonté de ses personnels, hommes et femmes, à aller de l'avant sur le chemin du développement et de la modernisation escomptés et à déployer tous les efforts pour faire honneur au pays et rehausser sa notoriété parmi les nations", a-t-il poursuivi.

Il importe de souligner que cet exercice de saut au parachute s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'équipe nationale féminine aux prochaines échéances et compétitions sportives militaires nationales et internationales, conclut le communiqué.