Algérie: Plaidoyer pour la promotion de l'action politique

CHLEF — Le président du parti Sawt Echaâb, Lamine Osmani a plaidé, samedi à Chlef, en faveur de la promotion de l'action politique et de la présentation, par les partis, de programmes politiques susceptibles de convaincre les citoyens, de répondre à leurs besoins et de contribuer à l'édification d'une Algérie nouvelle.

M. Osmani, qui a animé un meeting populaire au Centre culturel islamique de Chlef, a assuré que son parti milite pour la "promotion de l'exercice et de l'action politique et la présentation par les partis d'alternatives et de programmes politiques qui convaincront les citoyens, répondront à leurs besoins et contribueront à l'édification de l'Algérie nouvelle".

"Nous ne nions pas les réalisations et les acquis concrétisés. Il est nécessaire de contribuer aux réformes de manière civilisée à travers les idées, la science et la proposition de programmes répondant aux besoins de la nouvelle génération", a-t-il dit ajoutant : "Nous avons, aussi, besoin d'une nouvelle classe politique qui propose ses idées et sa vision aux décideurs concernant les insuffisances en vue de leur aplanissement au niveau central ou local".

Le chef du parti Sawt Echaâb a, aussi, souligné le "rôle du citoyen dans l'action politique, à travers sa structuration au sein des partis et sa participation à la prise de décision et par la présentation de propositions adaptées à ses besoins", tout en relevant l'importance de la contribution des assemblées populaires élues à la conception des politiques de développement et à l'identification des besoins suivant les spécificités de chaque région".

Il a, à ce titre, appelé les cadres et militants de son parti à "s'impliquer dans l'action politique à travers la critique constructive et à gagner la confiance du citoyen en se rapprochant de lui, en écoutant ses préoccupations et en exposant ces dernières au sein des assemblés élues et dans des programmes alternatifs de nature à consolider les acquis réalisés dans chaque secteur ".

M .Osmani a loué, à l'occasion, la "volonté sincère" des autorités supérieures de consacrer le changement souhaité dans le cadre de la nouvelle Algérie, ainsi que les acquis réalisés, dont "la croissance économique, la relance de l'agriculture saharienne et la sortie progressive de la dépendance aux hydrocarbures".