Afrique: Le Maroc promet 'une participation active et dynamique' au 10e Forum mondial de l'eau

Dakar — Le Royaume du Maroc prévoit de contribuer de manière active et dynamique aux travaux du 10e Forum mondial de l'eau prévue du 18 au 25 mai à Bali, en Indonésie, a-t-on appris du gouvernement marocain.

Dans un communiqué de son ministère en charge de l'Equipement et de l'Eau, le Royaume chérifien estime qu'en tenant compte de l'importance internationale du Forum mondial de l'eau et de la participation régulière du pays à ce rendez-vous mondial, le Maroc "prévoit de contribuer de manière active et dynamique aux travaux de la 10ème édition de ce forum, qui se tiendra à Bali en Indonésie".

Aziz Akhannouch, le chef du gouvernement, accompagné de Nizar Baraka, ministre de l'Equipement et de l'Eau, dirige la délégation marocaine officielle.

Depuis sa première édition à Marrakech en 1997, et après huit éditions successives, dont la dernière à Dakar en 2022, le Forum mondial de l'eau, s'ouvre ce samedi à Bali sur le thème : "L'eau pour une prospérité partagée".

La participation du Maroc à cet événement mondial majeur, organisé tous les trois ans par le Conseil mondial de l'eau et le pays hôte, sera marquée par la remise par le Chef du Gouvernement, Aziz Akhannouch du Grand prix mondial Hassan II de l'Eau, a indiqué le gouvernement marocain.

Il rappelle que ce "prix prestigieux", a été créé en 2002 à l'initiative conjointe du Conseil mondial de l'eau et du Royaume du Maroc, en mémoire à Hassan II et en hommage aux efforts qu'il a déployé en faveur du développement de la coopération internationale et la solidarité pour la gestion durable des ressources en eau et leur préservation.

La huitième édition de ce prix "chargée de profondes significations, consacrent la solidarité et l'encouragement de la science, de l'innovation et du travail fructueux dans le domaine de l'eau, a fait valoir le ministère marocain de l'Equipement et de l'Eau.

La distinction d'une valeur de 500.000 dollars américain a été organisée sous le thème "La sécurité des ressources en eau pour la souveraineté alimentaire et le partage de la prospérité".

La 10e édition du Forum mondial de l'eau prévoit d'accueillir plus de 30.000 participants issus de 172 pays, dont des centaines de délégations ministérielles et des milliers de participants de différents horizons, ainsi que des organisations internationales, d'instituts de recherche, de la société civile, des médias.