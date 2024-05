Ile Maurice: Betathantherest maintient son invincibilité

Le fils de Pomodoro victorieux lors de ses cinq dernières sorties en 2023 s'est imposé dès sa première tentative 2024 ce samedi 18 mai.

Aligné dans une valeur supérieure par rapport à sa dernière course soit en 50+, il a une nouvelle fois fait voir de toutes les couleurs à ses adversaires. Cette performance est d'autant plus significative dans la mesure où il n'a pas eu un parcours facile.

En effet Betathantherest a été condamné en one-off à l'extérieur du meneur Emblem of Hope sur tout le trajet. Malgré cela, il a bien allongé ses foulées pour prendre franchement la tête avant le dernier virage. Il a par la suite bien prolongé son effort pour vaincre devant Blackburn Roc et Prince Alf.

Avec cette sixième victoire consécutive, Betathantherest a démontré qu'il a encore sous la ceinture. Il serait intéressant de suivre son parcours cette saison.

L'écurie Mahadia a enregistré deux autres victoires lors de cette journée. Elle a brillé avec Charlie Squadron qui faisait figure d'épouvantail dans la troisième épreuve. Prenant la position tête et corde, il n'a jamais été rejoint.

Giggin a également gagné dans le même style dans la quatrième course. Il a imposé son pas avant de résister jusqu'au bout.

%

L'entraineur Raj Ramdin et son bras droit, l'assistant Busviah, ont enregistré une nouvelle victoire avec Love Me Again dans la course d'ouverture. Il a résisté de peu à Grande Finale.

L'écurie Zaki a encore frappé. Il a fait parler de lui avec Stageworld qui a signé dans la foulée une sixième victoire consécutive. Confié à l'apprenti Keshav Bhageerutty, Stageworld a pris la tête de la course avec sur ses talons Transonic. L'apprenti devait monter une très bonne course pour dominer Transonic.

Grandissime favori de la septième course, Master Keeku n'a pas laissé tomber ses nombreux partisans. Il a bien accéléré pour filer vers une victoire des plus faciles.

L'écurie Nagadoo a gagné avec Great Stohvanen ( Bardottier). Ce coursier a suivi, bien placé, avant de dominer ses adversaires. Fort de ce succès, la vedette devait doubler la mise avec One Day Or Day One toujours montée par Bardottier. Le cheval a mené de bout en bout.