Ile Maurice: L'IRP recommande la réévaluation des offres de J. Dookhun & Sons

La compagnie J. Dookhun & Sons Ltd a obtenu une première manche contre la Road Development Authority (RDA). Elle conteste les évaluations de cette dernière devant l'Independent Review Panel (IRP) Ses offres concernant la maintenance de routes et des travaux mineurs n'ont pas été retenues.

Dans sa décision en date du 14 mai 2024, l'IRP, composé de la présidente, Me Asha Ramano, et des membres, Me Karrim Namdarkhan et R. Mungra, a recommandé la réévaluation des offres soumises à la RDA par la compagnie Dookhun. Cet exercice, a indiqué l'IRP, doit être fait par le Bid Evaluation Committee (BEC), différemment constitué. L'IRP a expliqué que si les conclusions du BEC sont différentes des conclusions originales, le Central Procurement Board (CPB) devra revoir sa décision.

Le panel recommande donc que la RDA doit ajuster et revoir sa décision prise le 29 mars. L'IRP invite le CPB et la RDA à faire preuve d'impartialité et d'agir dans la mesure du possible. Il a soutenu s'être reposé sur les circonstances exceptionnelles de cette affaire, et que la diligence et l'impartialité doivent être maintenues.

Dans leurs findings, les membres de l'IRP ont soutenu : «We all feel bound to state that we are not comfortable with the BEC's assessment.» Selon eux, le BEC n'a pas suivi la procédure habituelle selon la loi, «mixing clarification with a notification of corrected price after having formed the view that there was an arithmetic error». La compagnie plaignante est représentée par Me Robin Ramburn, Senior Counsel, assisté de Me Yadhav Baldawoo, avocat, et de Me Hiren Jankee, avoué.