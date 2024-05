Ile Maurice: Le comportement du suspect avait anormalement changé ces derniers temps

Dans la nuit de dimanche, un père de famille de 34 ans, habitant Belvédère, a sauvagement agressé son épouse et leur enfant de quatre ans avec un couteau de cuisine. La soeur du trentenaire, qui a tenté de s'interposer, a également été blessée. Après avoir commis ces actes, l'agresseur a empoigné un deuxième couteau qu'il a retourné contre lui, se blessant au ventre. Il est toujours hospitalisé. La maman et son enfant ont quitté l'hôpital au cours de la semaine écoulée et ont trouvé refuge chez un proche.

La femme, âgée de 30 ans, revit en boucle l'agression dont sa fille et elle ont été victimes alors qu'elles dormaient profondément. Elle n'aurait jamais cru son mari capable d'une telle atrocité. Elle se souvient qu'au cours des derniers jours, il avait un comportement bizarre, et samedi, il ne s'est pas rendu au travail alors qu'il est dans la fabrication d'aluminium. Il n'arrêtait pas de proférer des injures, raison pour laquelle elle n'a pas voulu dormir dans leur chambre, la nuit du drame. A la place, elle a été dormir dans la chambre de sa fille.

C'est vers minuit et demi que le suspect est entré dans la chambre de la gamine et s'est mis à les insulter. Muni d'un couteau, il a d'abord tenté de poignarder sa femme qui a paré les coups avec la main, puis il a blessé sa petite fille au dos. Saignant abondamment, mère et fille ont couru s'enfermer dans une autre pièce de la maison.

%

Le trentenaire s'est ensuite rendu dans la cuisine, a empoigné un autre couteau qu'il a retourné contre lui, se blessant au ventre avant d'aller retrouver sa femme et de lui asséner un autre coup à la tête. Les cris et les pleurs des deux victimes ont alerté la soeur du suspect, qui habite dans la même cour. Elle est entrée chez son frère et a tenté de s'interposer entre lui et sa belle-soeur et sa nièce. Ce faisant, elle a pris un coup de couteau à la tête et au cou. Les cris ont attiré d'autres proches, qui ont rapidement secouru les blessés et les ont transportés à l'hôpital.

La soeur du suspect, âgée de 68 ans, a pu regagner sa maison après des soins tandis que la petite fille et sa mère ont été admises en salle. Mercredi, elles ont été autorisées à rentrer à la maison. Le suspect, quant à lui, est toujours à l'hôpital. L'épouse raconte que depuis lundi, le comportement de son époux a drastiquement changé et qu'il disait faire face à des problèmes financiers.

Cependant, les proches de l'homme ne croient pas que des problèmes financiers soient la cause de cette agression, avançant que celui-ci a un caractère bien trempé et qu'il empêchait sa femme de fréquenter ses parents. «Sa madam la enn bon madam. Pa trouv limem sitan li trankil dan so coin. Li sorti zis pu kit zenfan dan vann ek pu rekiper zenfan dan tanto. Par kont, missie la vremem so konportman ti deteriore sa bann dernie temps, ti ena enn zour, li ti pe zourer lor simin ek lapolis inn bizin met li dan vann ek retourn li kot li. De trwa zour avant sa agression la, li ti pe zourer for for divan so laport», ajoute un habitant de la localité. «Li pe dir problem finans, abe sa zenfan la ki kone dan problem finance li ?», demande un membre de la famille de l'agresseur.

Le couple est marié depuis plus de six ans après que l'homme a demandé la main de la jeune femme à sa famille. Les parents de cette dernière, qui habitent également dans l'Est, n'y ont pas objecté mais après le mariage, les choses se sont détériorées entre leur gendre et eux. «Nou pa ti en bons termes», souligne un proche. «Mo remersie Bondie ki zot pann blesse pli grave ki sa e ki zordi zot la divan nou lizie», ajoute notre interlocuteur.