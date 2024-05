Ile Maurice: La gestion des collèges privés encore plus difficile

Les subventions de la Private Secondary Education Authority (PSEA), les manuels scolaires, le manque d'enseignants... Tels sont les préoccupations des gérants des collèges privés. La Federation of Union of Managers of Private Colleges en a fait part hier lors d'une conférence de presse à l'hôtel Saint Georges, à Port-Louis.

Jimmy Harmon, responsable du secondaire au Service diocésain de l'éducation catholique (SeDEC), a brossé un tableau sombre des collèges privés. Il a relevé le fait que si en octobre 2023, le SeDEC avait évoqué les menaces pour la survie des collèges privés, aujourd'hui, en 2024, c'est le cas car «la situation est très grave». En ce qui concerne les subventions de la PSEA, il a indiqué que si au départ «le mécanisme de subvention était principalement une question de financement», aujourd'hui, il «rend la gestion des collèges impossible».

Il a cité l'exemple que pour toute dépense non récurrente, il faut soumettre une liste des items et un devis à la PSEA pour son approbation, et qu'il faut faire un versement, notamment pour des projets comme l'achat d'ordinateurs ou de livres pour la bibliothèque. «En principe, selon les règles de bonne gouvernance, ce n'est pas un problème. Mais dans la pratique, par exemple, le 6 octobre 2023, en pleine période d'examens, nous avons reçu une lettre de la PSEA nous demandant de soumettre notre budget.» Malgré les difficultés, il a déclaré : «Nous avons réussi à le faire, ainsi que la liste des livres et des quotations». Mais c'est «le vendredi 10 mai 2024, alors que l'école a repris en janvier, et que nous sommes maintenant au deuxième trimestre, que nous avons eu une réponse. Alors que les livres que nous avions mis sur la liste ne sont plus sur le marché».

Concernant les cours en ligne lors de la fermeture des écoles pour cause de mauvais temps, Jimmy Harmon a fait comprendre que les collèges privés ont un système bien organisé qui est en place depuis la pandémie de Covid-19 pour certains niveaux. Dans ce contexte, il a déploré l'imposition de l'utilisation de Google Classroom pour l'enseignement en ligne car chaque collège s'est déjà habitué à un système.

Autre préoccupation dans le secteur : le manque d'enseignants depuis l'introduction de la qualification Post Graduate Certificate in Education (PGCE). «Nous ne sommes pas contre, mais la manière dont cela a été mis en place signifie qu'aucun recrutement ne peut se faire si une personne n'a pas de PGCE. Les enseignants prennent leur congé, et sur le marché, il y a des titulaires de diplômes, mais nous n'avons pas le droit de les recruter.» Il est ainsi difficile de recruter des enseignants.

Les gérants des collèges privés craignent ainsi que la gestion de l'éducation «empiète sur [leurs] collèges».