Madagascar: Projet ODOF - Une usine de jus de citron à Manandriana

Ce jeudi, une usine de jus de citron a été officiellement remise à Manandriana par le président Andry Rajoelina, accompagné du ministre de l'Industrialisation et du Commerce, Edgard Razafindravahy.

Située dans la région Amoron'i Mania, cette usine représente une avancée pour l'économie locale en transformant l'un des principaux produits agricoles de la région. La capacité de traitement de l'usine est estimée entre 8 000 et 10 000 tonnes de citrons par an, ce qui devrait aider à réduire les pertes significatives qui résultent de la surproduction, lesquelles peuvent atteindre jusqu'à 40% de la récolte annuelle.

« L'encouragement de la production locale pour répondre aux besoins quotidiens de la population en denrées de base est l'un des défis que nous nous sommes fixés», a déclaré Andry Rajoelina lors de son interaction avec les producteurs locaux. L'accueil de l'usine a été positif parmi les agriculteurs, qui anticipent de nouvelles sources de revenu. « Nous attendions depuis longtemps ce type d'installation industrielle. Voir cette usine devenir réalité est une perspective enthousiasmante pour générer des revenus pour les paysans et les producteurs de la région», a commenté Heritiana Daniel Randrianantenaina, président de la coopérative des paysans de Manandriana.

Opportunités économiques

Le projet ODOF vise à générer des revenus locaux et à réduire les importations, renforçant ainsi l'économie de Madagascar. Le ministre Razafindravahy a souligné l'importance de la transparence dans le processus de sélection des gestionnaires des usines ODOF et de la collaboration entre les coopératives et les producteurs pour garantir des prix équitables et un approvisionnement stable.

Actuellement, 60 des 75 unités industrielles importées par l'État ont été installées dans 53 districts répartis dans 21 régions, avec des productions allant de l'huile végétale au jus, en passant par le savon, le miel, et le sucre. Ces installations contribuent à une gestion améliorée des excédents de production et offrent des opportunités économiques aux agriculteurs et à leurs communautés.

L'ouverture de cette usine est un pas en avant dans le processus d'industrialisation de Manandriana, démontrant l'engagement du gouvernement à soutenir le développement industriel et l'utilisation des ressources locales.