Angola: Le Président João Lourenço inaugure les infrastructures du parc national d'Iona

Tômbwa — Le Président de la République, João Lourenço, a inauguré ce samedi 26 infrastructures administratives d'appui à la gestion du Parc National d'Iona, dans la commune du même nom, dans la municipalité de Tômbwa, province de Namibe.

Située à 160 kilomètres au sud de Moçâmedes, capitale de la province, la réserve naturelle d'Iona est riche en biodiversité, a été instituée réserve de chasse en 1937, avant d'être transformée en parc national en 1964.

Avant l'indépendance de l'Angola et de la guerre civile qui a suivi, Iona était décrite comme un « paradis animalier, riche en gros gibier », jusqu'à ce que le braconnage et la dégradation des infrastructures aient abouti à sa destruction.

Il est actuellement en cours de réhabilitation, avec l'installation d'infrastructures modernes, capables d'offrir de meilleures conditions d'hébergement aux visiteurs. Le Gouvernement a dépensé jusqu'à présent 11,7 millions de dollars américains, qui pourraient atteindre 15,7 millions d'ici la fin de l'année.

Les travaux de restauration visent également à assurer une plus grande conservation de la biodiversité et la promotion du tourisme dans le pays, basé sur le plus grand parc transfrontalier d'Angola, sur une superficie d'environ 15 mille kilomètres carrés.

L'événement d'aujourd'hui, samedi, marque la fin de la première phase de la réforme, en dotant le parc de nouvelles installations pour le siège de son administration, une infrastructure de soutien opérationnel, ainsi que des chambres pour les employés, des bureaux et d'autres zones de soutien logistique dans la zone de Pediva.

La réserve a été confiée à African Park, une organisation fondée en 2000 axée sur la conservation à but non lucratif, assumant l'entière responsabilité de la réhabilitation et de la gestion à long terme des parcs nationaux et des zones protégées, en partenariat avec le gouvernement et les communautés locales.

L'écologiste Pedro Menterroso, directeur de la société chargée de la gestion du parc, a expliqué qu'une autre base opérationnelle est prévue, située dans la zone d'Espinheira, qui sera également rénovée.

Jusqu'à présent, selon la source, il n'y a pas d'installations hôtelières dans le parc Iona pour accueillir les touristes, mais des consultations sont en cours avec le Gouvernement et les partenaires pour que, dans un avenir proche, cette situation puisse être surmontée.

Le Parc National d'Iona s'étend de l'embouchure de la rivière Cunene jusqu'un peu au sud de la commune de Tômbwa, à 470 kilomètres de la côte puis suit la même rivière jusqu'à la limite nord jusqu'à la zone de Pediva, puis de la vallée d'Otchifengo jusqu'à la rivière Cunene.

Cette dernière forme la limite sud du parc national d'Iona, laissant de côté la population de Monte Negro, mais établissant la limite sud-ouest avec la frontière de la Namibie.

Le partenariat avec la nouvelle entreprise de gestion du parc durera 20 ans et sa mise en oeuvre a débuté en 2020.

Le parc contient des vastes forêts et est habité par des guépards et des léopards, des troupeaux d'oryx, des gazelles et des zèbres de Hartmann, des autruches, des reptiles endémiques et constitue le principal habitat des plantes les plus anciennes du monde, Welwitschia Mirabilis.