Angola: Iona renaît en tant que potentialité touristique

Moçamédes — Avec l'inauguration, samedi, du siège de son parc national, la commune d'Iona, dans la province de Namibe, fait un pas en avant pour retrouver sa place dans la chaîne du potentiel touristique de l'Angola.

L'inauguration de l'infrastructure fait partie de l'agenda du Chef de l'État angolais, João Lourenço, qui est arrivé ce vendredi à Mocamedes, Namibe, pour une visite de travail de trois jours.

L'événement a lieu à un moment où l'Angola cherche à placer le tourisme au centre de l'attention et des efforts de diversification de l'économie, après avoir rendu le secteur autonome avec la création d'un département ministériel spécialisé.

Dotée d'une riche biodiversité et d'une flore diversifiée, cette partie de la municipalité de Tômbwa a d'abord été instituée réserve de chasse, en 1937, avant d'être transformée en parc national, 27 ans plus tard, soit en 1964.

Avant l'indépendance de l'Angola et la guerre civile qui a suivi, Iona était décrite comme un « paradis d'animaux, riche en gros gibier », jusqu'à ce que le braconnage et la destruction des infrastructures aient causé des dégâts considérables au parc.

Actuellement, le Parc National d'Iona (PNI) est en cours de réhabilitation, pour le doter d'infrastructures modernes, capables d'offrir de meilleures conditions d'hébergement à ses utilisateurs, notamment les visiteurs.

%

Les travaux de restauration visent également à assurer une plus grande conservation de la biodiversité et la promotion du tourisme en Angola, basé sur le plus grand parc transfrontalier du pays, sur une superficie d'environ 15 mille kilomètres carrés.

Selon les responsables du projet, la première phase de réhabilitation du parc est déjà terminée et dispose désormais de nouvelles installations pour son siège administratif, une infrastructure de soutien opérationnel.

L'écologiste Pedro Menterroso, responsable de la société sud-africaine African Park, en tant que chef de projet, a déclaré que la nouvelle infrastructure comprend 80 chambres, des bureaux et autres zones de soutien logistique, offrant toute la beauté des paysages et des collines verdoyantes locales.

Avec la construction des nouvelles infrastructures, spécifiquement dans la zone de Pediva, l'homme d'affaires a assuré que le parc Iona pourra évoluer pour rivaliser avec d'autres au niveau international.

Se confiant à l'Angop, Pedro Menterroso a reconnu, cependant, que, étant l'un des parcs les plus étendus d'Angola et en raison de grandeur, de l'isolement et de la typographie du terrain, le processus de revitalisation et de réhabilitation du parc Iona «devrait être plus long et plus coûteux» .

La première phase est déjà terminée, afin que ceux qui s'y rendent pour travailler et visiter puissent trouver de bonnes conditions d'hébergement, a-t-il indiqué.

Il a expliqué que, dans cette première phase, le projet culmine avec l'ouverture du siège administratif qui comprend les bâtiments opérationnels du Parc et une autre base opérationnelle située dans la zone d'Espinheira, qui sera également rénovée.

Structure du parc

Le PNI s'étend de l'embouchure de la rivière Cunene jusqu'un peu au sud de la municipalité de Tômbwa, à 470 kilomètres de la côte et suit ensuite la même rivière jusqu'à la limite nord jusqu'à la zone de Pediva, avant de s'étendre jusqu'à la vallée d'Otchifengo, la rivière Cunene, et atteint le sud-ouest de la frontière de la Namibie.