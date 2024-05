Algérie: Ligue 1 Mobilis - Le MCA sacré pour la 8e fois, lutte acharnée pour le maintien

ALGER — Le MC Alger a été sacré champion d'Algérie de football de la saison 2023-2024, en remportant le grand derby algérois contre son rival éternel l'USM Alger sur le score de 1 à 0, en match comptant pour la 26e journée de la Ligue 1 Mobilis, disputé vendredi au stade 5 juillet d'Alger.

Les Vert et Rouge de la capitale ont profité du match nul (1-1) entre le CS Constantine et le CR Belouizdad pour décrocher le titre de champion d'Algérie à quatre journées de la fin de la compétition.

Avec 60 points au compteur, les coéquipiers de Youcef Belaili ne peuvent plus être rejoints au classement par leur dauphin le CR Belouizdad (46 points), ou encore le CS Constantine (45 pts), qui même en cas de victoire devant l'USM Alger en match en retard, possède une différence de buts défavorable dans les confrontations directes par rapport au MCA (aller: CSC-MCA 1-0, retour: MCA-CSC 2-0).

Le MC Alger, fondé en 1921, décroche à cette occasion le huitième titre de champion de son histoire après ceux remportés en 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1999 et 2010.

Auteurs d'une saison exceptionnelle, les Mouloudéens sont toujours en course pour un doublé Coupe-Championnat. Ils joueront la finale de Dame-Coupe face au CR Belouizdad.

Dans un stade olympique archi-comble, les hommes d'Amir Beaumelle ont inscrit l'unique mais précieux but de la victoire grâce à son milieu de terrain ivoirien Zograna (23').

Dans l'autre affiche de la journée, le CS Constantine a raté l'occasion de reprendre la place de dauphin à son adversaire du jour le CR Belouizdad (1-1). Pourtant, les hommes de Abdelkader Amrani ont bien entamé la partie en ouvrant le score dès le premier quart d'heure par Dib, mais c'était sans compter sur l'abnégation des Belouizdadis qui ont remis les pendules à l'heure de jeu par Laouafi.

A la faveur de ce nul, le CRB conserve provisoirement sa deuxième place qualificative à la Ligue des champions de la CAF, avec une longueur d'avance sur le CSC qui compte un match en moins à domicile contre l'USMA.

Dans la lutte pour le maintien, la bonne opération de la journée est à mettre à l'actif de l'ASO Chlef qui se hisse à la 9e place après son large succès à domicile contre l'USM Khenchela (4-1).

Le MC Oran (14) et l'ES Ben Aknoun qui se partagent l'avant dernière place du classement avec 26 points et un match en retard contre le même adversaire l'USM Alger, ont remporté de précieux succès mais restent toujours en position de deuxième relégable.

Les Hamraoua ont largement dominé l'ES Sétif (4-1) tandis que l'ESB a disposé de l'US Biskra (2-1). Les prochaines journées s'annoncent palpitantes et indécises pour connaitre le second relégable qui accompagnera l'US Souf, reléguée depuis la précédente journée et qui s'est inclinée une nouvelle fois à domicile face au NC Magra (2-0) l'autre bénéficiaire de cette journée.

A noter enfin, le nul décroché sur le fil par la JS Kabylie en déplacement contre le MC El-Bayadh (1-1) et le succès de la JS Saoura contre le Paradou AC (2-1).

Déclarations à l'issue du sacre du MC Alger

- Amir Beaumelle (Entraîneur/MCA): "L'objectif était de gagner des titres, aujourd'hui c'est chose faite, le travail a été colossal. En une saison, ces enfants sont devenus de vrais hommes, c'est le fruit du travail de tout un staff. L'objectif a été atteint, il fallait rééquilibrer l'effectif, ça a donné une saison magnifique, il reste 4 matchs de championnat et un match de coupe. On savoure.

Là où je suis passé, j'ai laissé mon empreinte, je suis un bâtisseur, j'essaie toujours de m'inscrire dans un projet dans ce club qui n'est pas facile. Savourons ce soir, on verra l'avenir dans les prochaines semaines.

J'ai hâte de savoir la date de la finale, pour pouvoir planifier et évidemment tourner l'effectif. Maintenant, nous devons garder l'âme de l'équipe. On est une famille, on a réussi un pari complètement fou.

Etant champion, nous allons jouer un tour préliminaire de la Ligue des champions vers la mi-août. Cela fait trois ou quatre mois que j'ai donné une liste de joueurs que je veux dans mon effectif, mais en parallèle, il ne faut pas trop chambouler le groupe qui a donné entière satisfaction. Je dédie ce titre à Youssouf Dao et à Romaric Ouattara qui vont devoir s'éloigner des terrains pour six mois pour blessures, toute notre pensée va vers eux".

- Ayoub Abdellaoui (Capitaine du MCA): "C'est un titre amplement mérité sur tous les plans. Notre objectif était de remporter ce titre, je remercie tous ceux qui y ont contribué. Il y'a des hommes d'ombre qu'il ne faut pas oublier, et bien évidemment notre merveilleux public. Nous allons savourer ce titre avant de se tourner vers la finale de la Coupe d'Algérie. Gagner un titre avec le MCA est magnifique, c'est historique pour moi. La saison était exceptionnelle pour les joueurs, tout le monde a tiré dans le même sens. Nous devons conserver cette dynamique. Les futurs joueurs qui vont nous rejoindre durant l'intersaison doivent avoir l'ADN du Mouloudia qui est un club spécial. Les joueurs ont fourni beaucoup d'efforts durant la saison juste pour rendre le sourire à nos supporters, j'espère qu'on pourra leur offrir le doublé. C'est une fierté pour nous d'être félicités par le président de la République, j'espère qu'on aura l'occasion de recevoir, à nouveau, ses félicitations lors de la finale de la Coupe d'Algérie."

Le palmarès après le sacre du MC Alger

1962-1963: USM Alger 1963-1964: USM Annaba

1964-1965: CR Belcourt (CRB) 1965-1966: CR Belcourt (CRB)

1966-1967: NA Husseïn-Dey 1967-1968: ES Sétif

1968-1969: CR Belcourt (CRB) 1969-1970: CR Belcourt (CRB)

1970-1971: MC Oran 1971-1972: MC Alger

1972-1973: JS Kawkabi (JSK) 1973-1974: JS Kawkabi (JSK)

1974-1975: MC Alger 1975-1976: MC Alger

1976-1977: JE Tizi-Ouzou (JSK) 1977-1978: MP Alger (MCA)

1978-1979: MP Alger (MCA) 1979-1980: JE Tizi Ouzou (JSK)

1980-1981: RC Kouba 1981-1982: JE Tizi Ouzou (JSK)

1982-1983: JE Tizi Ouzou (JSK) 1983-1984: GCR Mascara (GCM)

1984-1985: JE Tizi-Ouzou (JSK) 1985-1986: JE Tizi-Ouzou (JSK)

1986-1987: EP Sétif (ESS) 1987-1988: MP Oran (MCO)

1988-1989: JE Tizi-Ouzou (JSK) 1989-1990: JS Kabylie

1990-1991: MO Constantine 1991-1992: MC Oran

1992-1993: MC Oran 1993-1994: US Chaouia

1994-1995: JS Kabylie 1995-1996: USM Alger

1996-1997: CS Constantine 1997-1998: USM El-Harrach

1998-1999: MC Alger 1999-2000: CR Belouizdad

2000-2001: CR Belouizdad 2001-2002: USM Alger

2002-2003: USM Alger 2003-2004: JS Kabylie

2004-2005: USM Alger 2005-2006: JS Kabylie

2006-2007: ES Sétif 2007-2008: JS Kabylie

2008-2009: ES Sétif 2009-2010: MC Alger

2010-2011: ASO Chlef 2011-2012: ES Sétif

2012-2013: ES Sétif 2013-2014: USM Alger

2014-2015: ES Sétif 2015-2016: USM Alger

2016-2017: ES Sétif 2017-2018: CS Constantine

2018-2019: USM Alger 2019-2020: CR Belouizdad

2020-2021: CR Belouizdad 2021-2022: CR Belouizdad

2022-2023: CR Belouizdad 2023-2024: MC Alger.

Les résultats complets et classement

ASO Chlef - USM Khenchela 4-1

JS Saoura - Paradou AC 2-1

US Souf - NC Magra 0-2

MC Oran - ES Sétif 4-1

MC El-Bayadh - JS Kabylie 1-1

CS Constantine - CR Belouizdad 1-1

ES Ben Aknoun - US Biskra 2-1

MC Alger - USM Alger 1-0

Classement Pts J

1). MC Alger 60 26 champion 2023-2024

---------------------------------------------------

2). CR Belouizdad 46 26

3). CS Constantine 45 25

4). ES Sétif 41 26

5.) USM Alger 39 23

6). Paradou AC 36 26

--). JS Kabylie 36 26

--).JS Saoura 36 26

9). ASO Chlef 34 26

10). US Biskra 33 26

--) NC Magra 33 26

12). USM Khenchela 32 26

--). MC El Bayadh 32 26

14). ES B. Aknoun 26 25

--). MC Oran 26 25

16). US Souf 7 26.