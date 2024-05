Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 20 Mai 2024

Cote d’Ivoire : Obsèques de Bédié- Début de présentations de condoléances

Le Président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo a conduit le dimanche 19 mai 2024, une délégation des députés pour la présentation de condoléances de l'Institution à la famille de Henri Konan Bédié, ex Président de la République et ex Président de l'Assemblée nationale. Outre les députés, les présidents des institutions, le Premier ministre, les membres du gouvernement et des personnalités sont annoncés à la résidence du Président Bédié sise à Cocody Ambassades. L'hommage de la Nation et honneurs militaires sont prévus le vendredi 24 mai 2024 au Palais de la Présidence à Abidjan Plateau. Le Président Henri Konan Bédié sera inhumé le samedi 1 er juin dans son village natal de Pepressou dans le département de Daoukro dans la plus stricte intimité familiale. (Source : fratmat.info)

Sénégal : Pèlerinage marial de Popenguine - L’Archevêque de Dakar salue la démarche d’humilité du président de la République

Le chef de l`État s`est rendu à Popenguine pour une visite à l`archevêque Monseigneur Benjamin Ndiaye à l`occasion du Pèlerinage marial de Popenguine. « J’apprécie beaucoup la simplicité avec laquelle les choses se sont passées (…), c’est une démarche que je salue”, a dit à l’Aps, l’archevêque de Dakar Monseigneur Benjamin Ndiaye en faisant allusion à la visite, samedi, du chef de l’Etat Bassirou Diomaye Diakhar Faye dans le nouveau sanctuaire marial à l’occasion de la 136ème édition du pèlerinage de Popenguine.« La spontanéité avec laquelle le président est venu sur les lieux du nouveau sanctuaire pour se rendre compte même de l’état d’avancement des travaux, va dans le sens de la proximité vis-à-vis des populations’’, a magnifié le religieux.Accompagné d’une de ses épouses, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye s’est rendu samedi à Popenguine. (Source : Aps)

Gabon : Grève de la faim d’Ali Bongo et de ses fils- La société civile en colère

Au Gabon, la société civile est vent debout contre l’ancien président Ali Bongo Ondimba, sa famille et ses proches. Samedi 18 mai, certaines principales figures de la société civile ont animé une conférence de presse pour dénoncer la tentative des dirigeants de l’ancien régime de faire la Une de l’actualité et de vouloir revenir aux affaires alors qu’ils sont poursuivis pour détournement des fonds publics, enrichissement illicite et blanchiment des capitaux. Source : Rfi)

Bénin : Autorisation d’embarquer le pétrole nigérien - Un parti politique salut la décision

Le Bénin a autorisé l’embarquement du pétrole nigérien depuis le terminal de Sèmè-Podji. Une décision saluée par la présidente du parti Renaissance Nationale (RN).Mme Claudine Afiavi Prudencio, la présidente de Renaissance Nationale, un parti soutenant les actions du Président Patrice Talon se réjouie de la décision du Bénin autorisant le chargement du premier navire de pétrole brut nigérien dans les eaux béninoises.« C’est un événement majeur pour notre pays et pour notre coopération avec le Niger », a indiqué la présidente du parti Renaissance Nationale (RN), dans un message publié ce 15 mai, quelques heures après l’annonce de la décision. L’honorable Claudine Prudencio se réjouie également que « le Niger a accepté la tenue d’un sommet interétatique afin de renforcer nos liens et de travailler conjointement pour le développement de nos nations ( Source : acotonou.com)

Niger : Enseignement supérieur - L ’école nationale de pétrole et de gaz voit le jour à Zin

Le ministre de l'enseignement Supérieur, de la recherche et de l'innovation Technologique, Professeur Mamadou Saidou, a inauguré, le vendredi 17 Mai 2024, la nouvelle Ecole National de Pétrole et de Gaz, (ENPG), de l'université André SALIFOU de Zinder. En décidant de créer cette École, les nouvelles autorités nigériennes entendent répondre au besoin de formation de la filière pétrole au Niger. La création de cette école intervient à un moment où le Niger a augmenté sa production du pétrole brut de 20.000 barils par jour à 110.000 barils par jour, soit une augmentation de 90.000 barils par jour.La plaque de cette école a été dévoilée par le ministre Professeur Mamadou Saidou en présence du Secrétaire Général du gouvernorat de Zinder, des autorités rectorales, des responsables des Forces de défense et de sécurité et des étudiants. (Source : Anp)

Ethiopie : Tentative de coup d'État en Rdc - Le président de la Commission de l’Ua condamne

Le président de la Commission de l'Union africaine, S.E Moussa Faki Mahamat, a suivi avec une vive préoccupation les événements survenus à Kinshasa, en République démocratique du Congo (Rdc), aux premières heures du 18/ 19 Mai 2024. Rapporte une note à la presse disponible sur le site de la Cua ;( an.int). Selon ce communiqué, consulté par allafrica.com, « il condamne fermement cette tentative de coup d'Etat et se félicite de la maitrise de la situation annoncée par les forces de défense et de sécurité́ du pays. » Également ajoute la note, « le président Moussa Faki se réjouit que l’ensemble des responsables des institutions républicaines sont sains et saufs Il saisit cette occasion pour condamner tout recours à la force pour changer l’ordre constitutionnel dans tout Etat africain quel qu’il soit. » (Source : allafrica.com)

Guinée Bissau : Pour construire un chemin de fer - La société russe Rusal offre son aide

La société russe Rusal a offert son aide à la Guinée-Bissau pour construire un chemin de fer qui la reliera à plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, a annoncé le ministre bissau-guinéen des Affaires étrangères. Carlos Pinto Pereira, chef de la diplomatie bissau-guinéenne, a fait un bilan d’une récente visite du Président du pays en Russie, relate l'agence Lusa. Ainsi, la société russe Rusal avait profité de la présence de Sissoco Embaló à Moscou pour exprimer son intention d'aider la Guinée-Bissau à construire son chemin de fer, a dit le ministre. (Source : aouaga.com)

Afrique du Sud : Activités des partis politiques - Jacob Zuma présente le manifeste de son nouveau parti

L'ancien président sud-africain Jacob Zuma a présenté samedi le manifeste de son nouveau parti politique, uMkhonto weSizwe (MK), en vue des élections. Devant des milliers de partisans réunis au stade Orlando de Johannesburg, il a promis de créer des emplois et de lutter contre la criminalité. L'ancien président sud-africain Jacob Zuma a lancé samedi le manifeste de son nouveau parti politique, uMkhonto weSizwe (MK), en vue des élections très attendues. Devant des milliers de partisans réunis au stade Orlando de Johannesburg, il a promis de créer des emplois et de lutter contre la criminalité, deux des principaux problèmes du pays.Zuma a souligné l'importance de réduire la pauvreté parmi les Sud-Africains noirs, en construisant des usines et en offrant une éducation gratuite pour les jeunes. (Source : euronews)

Rca : Un coup d’Etat est déjoué à Bangui - Le pouvoir accuse l’ancien ministre Armel Sayo.

« Le coup d’Etat est déjoué. Restons vigilants ». C’est le message que le Ministre Conseiller Spécial du Président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, a partagé ce 19 mai 2024 sur les réseaux sociaux. Dans une première intervention en direct, le Ministre Conseiller Spécial Fidèle Gouandjika explique, que le danger qui guette la Centrafrique, vient du coté de « l’ex-chef de le rébellion, Révolution Justice » en la personne, de Armel Sayo. D’après son explication, l’ancien Ministre de la jeunesse Armel Sayo, encore détenteur du passeport diplomatique centrafricain, s’apprête à se rendre au Soudan afin de rencontrer les autorités du pays. Fidèle Gouandjika explique en outre, qu’il est en possession d’une correspondance envoyée depuis la France par ce dernier, aux autorités soudanaises le 24 mars 2024. Dans ce courrier, Armel Sayo sollicite la collaboration des autorités du Soudan « dans la mobilisation, des mercenaires afin de renverser l’ordre constitutionnel » en Centrafrique, a indiqué Fidèle Gouandjika. (Source : Afrique sur 7)

Madagascar : Déplacement présidentiel - Andry Rajoelina de retour à Ikongo

Après quelques années de relations mi-figue mi-raisin, le président de la République est de retour à Ikongo. Un déplacement sous le signe de l’accès à l’énergie solaire par le biais du projet “Hazavana ho anao”, mais aussi l’installation prochaine d’un parc solaire. Un accueil triomphal. C’est ce que les habitants d’Ikongo ont réservé à Andry Rajoelina, président de la République, hier. Un come-back, de prime abord, réussi à s’en tenir à l’enthousiasme populaire dès sa descente d’hélicoptère jusqu’à son départ. (Source : L’express de Madagascar)