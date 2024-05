Tunisie: La ligne d'or - Aujourd'hui, la «concentration» devient une compétence

Nous avons tous plus ou moins été confrontés à des situations au travail où nous travaillons dans «Open-space bruyant», où les conversations des collègues, les sonneries de téléphone et le bruit ambiant constant peuvent facilement détourner votre attention et vous empêcher de vous concentrer sur vos tâches.

Par ailleurs, dans un monde hyper connecté, nous sommes envahis par les notifications incessantes provenant des emails, des réseaux sociaux, des messageries instantanées et des applications mobiles. Chaque fois que vous recevez une notification, votre attention est détournée de votre travail, ce qui peut prendre plusieurs minutes pour vous recentrer.

Dans un monde où les distractions nous assaillent de toutes parts, la capacité à se concentrer et à travailler en profondeur devient une denrée rare et précieuse. C'est ce que nous propose Cal Newport dans son livre "Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World". Dans cet ouvrage, Newport démontre que la capacité à effectuer un travail intellectuel exigeant et sans distraction est la clé du succès dans l'économie de la connaissance.

Le travail profond est l'art de se concentrer sans distraction sur une tâche cognitivement exigeante. Il s'agit d'un état mental où vous êtes pleinement immergé dans votre travail, sans vous laisser distraire par les emails, les réseaux sociaux ou les autres interruptions. En pratiquant le travail profond, vous poussez vos capacités cognitives à leurs limites et créez une nouvelle valeur.

Dans une économie de plus en plus basée sur la connaissance, la capacité à apprendre et à maîtriser des compétences complexes est essentielle. Le travail profond est le seul moyen d'y parvenir. De plus, il permet de produire des résultats de haute qualité, rapidement et efficacement.

Pour cultiver le travail profond, Newport propose plusieurs stratégies. Tout d'abord, créez un environnement favorable en définissant un espace de travail calme et sans distraction. Ensuite, planifiez des sessions de travail profond en réservant des plages horaires spécifiques dans votre journée pour vous concentrer sur un travail profond. Éliminez les distractions en coupant votre téléphone, en fermant vos emails et les réseaux sociaux. Apprenez à vous concentrer sur une seule tâche à la fois pendant de longues périodes. Enfin, résistez à la tentation du superficiel en ne vous laissant pas distraire par des tâches faciles et agréables qui ne vous apportent pas de valeur réelle.

«Laissez votre âme être totalement concentrée sur ce que vous avez établi dans votre esprit comme une idée dominante, entièrement absorbante», disait à ses disciples, Antonin-Dalmace Sertillanges, un frère dominicain et professeur de philosophie morale.