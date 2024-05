Tunisie: Mercato - Bon nombre de clubs sur Louay Trayi

Auxerre, le Stade Lavallois, Grenoble et Charleroi sur une pépite de l'USM.

Le rendement prometteur de Louay Trayi avec les Bleus de Monastir ne laisse pas indifférent du côté de l'Hexagone et pas seulement. En effet, le natif de 2005 est attentivement suivi par l'AJA, le Stade Lavallois Mayenne Football Club et Grenoble qui veulent mettre le grappin sur le milieu de terrain polyvalent. Aussi, en Charleroi, club de Juplier Pro League, est preneur et voudrait s'inviter à la table des négociations pour convaincre le club du Ribat et l'international U20 tunisien.

D'ailleurs, pour rester sur le club belge, il a récemment dépêché des émissaires pour assister au match USM-CA, des envoyés spéciaux qui ont été séduits par les qualités du joueur. Lié à l'USM jusqu'en juin 2027, Trayi pourrait être cédé si l'offre répondait aux attentes des Usémistes. Attendons voir.

Rayanne Fabre évoluera aux Pays-Bas

L'axial tunisien, Rayanne Fabre, va opter pour les Hollandais de NAC Breda, club de deuxième division néerlandaise. Arrivé au CDF de Sochaux-Montbéliard en été 2022, le joueur de 19 ans va donc mettre le cap sur les Pays-Bas. Forcément, c'est une promotion pour un jeune défenseur qui n'a jusque-là évolué qu'avec l'équipe réserve sochalienne. A noter que ce transfert ne coûtera rien au club batave, sachant que le joueur sera libre de droit le 30 juin 2024.

Jibril Othman passe pro avec les Verts

L'AS Saint-Étienne a fait signer à Jibril Othman, 20 ans, son premier contrat professionnel, un engagement qui s'étend jusqu'en 2027. Attaquant de pointe, le jeune Othman, produit du CDF de Saint-Etienne, a donc été promu en raison de ses qualités indéniables. International U20 avec la Tunisie (il a fait partie de l'expédition de la CAN U20 et du Mondial U20), il compte cette saison un but avec la réserve des Verts et tient maintenant un nouveau statut avec Saint Etienne, alors qu'il était dans les pensées du PSG récemment.

Doublé de Seif Chebbi

On l'a quelque peu perdu de vue, mais voilà qu'il fait à nouveau parler de lui. En seconde division suisse, Seifeddine Chebbi, fils de Lassaâd Chebbi alias Jarda, sociétaire du FC Vaduz, a signé un doublé face à Thoune. En dépit d'une lourde défaite (6-3), Vaduz a entretenu l'espoir d'une « remontada » grâce en partie à Chebbi, avant de s'effondrer à cinq minutes de la fin (trois buts). Vaduz reste sur le podium derrière Sion et Thoune.

Elies Araar Fernandez, Strasbourgeois jusqu'en 2029

Arrière gauche de 17 ans et international U20, Elies Araar Fernandez a paraphé un engagement avec le RC Strasbourg jusqu'en 2029. Coaché par la légende des Bleus, Patrick Viera, Elies Fernandez, natif de Nice d'un père espagnol et d'une mère tunisienne, jouera en Ligue Française la saison prochaine, puisque le Racing a finalement assuré son maintien parmi l'élite, même si le club a connu une saison compliquée. Rappelons que Strasbourg est passé depuis quelque temps sous pavillon du consortium d'investisseurs BlueCo, également propriétaire des Anglais de Chelsea.