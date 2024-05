Tunisie: Intelligence artificielle - Des opportunités offertes pour le marketing digital

L'Intelligence artificielle (IA) est un acteur incontournable dans le marketing digital, étant donné l'évolution rapide de la technologie. Comment l'IA peut-elle changer les stratégies marketing et proposer des outils en ligne innovants qui peuvent révolutionner la présence digitale de l'entreprise ?

La connaissance des fondamentaux de l'IA est essentielle pour utiliser l'IA dans le cadre du marketing. Le développement de systèmes informatiques capables de réaliser des tâches nécessitant généralement de l'intelligence humaine est considéré comme l'intelligence artificielle. Le chercheur spécialiste en marketing digital Mohamed Ramzi Ben Mrad affirme que parmi ces activités figurent la reconnaissance vocale, la résolution de problèmes, l'apprentissage et la prise de décision. L'IA est un domaine de l'informatique qui permet aux machines de reproduire des capacités cognitives humaines, telles que l'apprentissage, la compréhension et la résolution de problèmes.

«Remarquons qu'il y a plusieurs techniques liées à l'IA, dont l'apprentissage automatique (Machine Learning). Il s'agit d'une IA qui permet aux entreprises de saisir et d'acquérir des connaissances à partir de masses de données. En effet, c'est un domaine qui cherche à permettre aux machines d'apprendre de données, de faire des prédictions ou des décisions sans être explicitement programmables, par le biais de modèles mathématiques».

La deuxième technique est observée dans les réseaux de neurones qui sont un modèle d'IA basé sur la structure et le fonctionnement du cerveau humain. Ils se composent de noeuds, ou neurones artificiels, reliés entre eux pour traiter et transmettre l'information. Ils se révèlent notamment performants dans des fonctions comme la reconnaissance d'images et le traitement du langage naturel.

Une autre technique consiste en l'apprentissage profond (Le Deep Learning), considéré troisième facteur primordial de la formation de réseaux neuronaux profonds à plusieurs couches qui est un sous-ensemble de l'apprentissage automatique. «L'apprentissage machine est de plus en plus autonome par rapport à l'intervention humaine. Le deep learning utilise des algorithmes conçus pour fonctionner de manière similaire au cerveau humain. Par exemple, une IA peut étudier les informations des clients afin de prédire leurs goûts et ajuster les stratégies marketing nécessaires», ajoute le spécialiste.

La connaissance des clients, un élément clé de toute stratégie d'entreprise

Et d'ajouter que la connaissance client est la base de toute stratégie d'entreprise en constante évolution. La connaissance des clients est un élément clé de toute stratégie d'entreprise dynamique à l'ère de la concurrence croissante et de l'évolution des marchés. En effet, la connaissance exacte des désirs, des besoins et des goûts des clients est la base sur laquelle repose la création d'une offre unique et attrayante.

Les entreprises peuvent améliorer l'expérience utilisateur en plaçant le client au centre de leurs démarches et affiner leur offre de produits ou services pour gagner en pertinence sur le marché.Selon l'expert, les entreprises peuvent personnaliser leurs offres en tenant compte des attentes des clients et en analysant minutieusement les données des clients. De la recommandation de produits en fonction des consommations à la stratégie marketing personnalisée en fonction des goûts.

Une stratégie de personnalisation efficace peut améliorer significativement les taux de conversion et renforcer l'engagement client. L'impact de la personnalisation est visible sur le parcours client et se reflète directement dans les résultats de l'entreprise.

Marketing ciblé

L'Intelligence artificielle offre des opportunités pour le marketing digital. Elle améliore l'analyse des informations clients. La véritable valeur de Big Data réside dans sa capacité à comprendre des ensembles de données si volumineux et complexes qu'ils dépassent les capacités des applications traditionnelles de bases de données pour les gérer efficacement.

Les données proviennent de diverses sources, telles que les transactions en ligne, les réseaux sociaux, les appareils connectés (IoT) et d'autres. Le big data se définit par le volume, la rapidité et la diversité des données recueillies. L'Intelligence artificielle transforme ainsi les données massives en données utilisables pour répondre aux besoins des clients d'une société.

Le marketing ciblé et la personnalisation des services ne peuvent se faire sans passer par une étape préalable, à savoir la segmentation des clients. Cette dernière consiste à diviser la base de données client d'une entreprise en plusieurs groupes possédant des caractéristiques similaires selon des critères bien définis, tels que les données démographiques, les comportements d'achat, les préférences personnelles ou le niveau d'engagement.

La personnalisation dynamique de l'expérience utilisateur crée un parcours client fluide et personnalisé, ce qui accroît considérablement la satisfaction et la fidélisation. La personnalisation en temps réel est maintenant possible grâce à l'émergence de l'IA. La marque s'adapte rapidement à l'expérience d'un client en fonction de ses interactions actuelles.

Il est possible de modifier l'affichage d'un site web, de proposer des produits ou services complémentaires ou d'offrir des contenus personnalisés en fonction du parcours numérique du client, ce qui augmente ainsi l'engagement et la conversion.Grâce au machine learning et à l'analyse en temps réel, les entreprises peuvent identifier l'intention du client et y répondre avant que le client n'ait besoin de l'exprimer verbalement.

Les entreprises obtiennent un avantage significatif en s'éloignant d'une position réactive pour adopter une démarche préventive. En utilisant ces modèles d'IA, elles peuvent lancer des campagnes de marketing proactives et offrir à leurs clients des recommandations et des offres adaptées à leurs besoins prévus, contribuant ainsi à une expérience utilisateur personnalisée. Elles peuvent également planifier à l'avance, ajuster les stocks, personnaliser les communications et même influencer les décisions d'achat des consommateurs.

«Le marketing digital sera encore plus révolutionné grâce aux avancées rapides de l'Intelligence artificielle. Pour rester compétitif, il est important de continuer à explorer ces nouvelles tendances, et s'en approprier les progrès, conclut Ben Mrad.