Afrique: Ligue des champions CAF - L'Espérance Tunis et Al Ahly se neutralisent en finale aller et maintiennent le suspense

L'Espérance Tunis et Al Ahly n'ont pas réussi à se départager (0-0) lors de la finale aller de la Ligue des champions, ce samedi 18 mai à Radès. Avec un seul tir cadré de toute la rencontre, les deux équipes devront se montrer bien plus réalistes lors de la finale retour le 25 mai prochain.

Pour leur sixième confrontation en finale de la Ligue des champions, l'Espérance Tunis et Al Ahly sont repartis dos à dos au terme d'un match où les deux équipes n'ont pas manqué d'occasions mais ont été bien trop imprécises pour prendre l'avantage lors de ce premier acte.

Les Tunisiens ont tenté de faire vaciller Al Ahly d'entrée grâce au Brésilien Rodrigo Rodrigues, trouvé sur un centre dans la surface mais qui a trop croisé sa tête (5e). Après une bonne entame, le rythme est ensuite retombé entre les deux formations malgré plusieurs tentatives des Cairotes, insistants mais trop imprécis dans les derniers mètres pour passer la défense tunisienne.

Hussein El Shahat a essayé de réveiller les siens avec un tir à l'entrée de la surface, mais le ballon a filé non loin du poteau droit de Memmiche (25e). Ghaylen Chaaleli (28e) et Roger Aholou (36e) ont eux aussi tenté leur chance de loin sans réussir à inquiéter le portier égyptien. En fin de première période, c'est une nouvelle fois l'Espérance qui a été la plus menaçante en expédiant un coup franc tout près de la lucarne de Shobeir (40e).

Un seul tir cadré de la rencontre

Au début du second acte, les Sang et Or sont passés tout près de l'ouverture du score après un nouveau coup franc de Yan Sasse, dévié par Rodrigues mais qui a échappé à Meriah au second poteau (53e). Dans la foulée, El Shahat s'est infiltré dans la surface tunisienne pour déclencher une frappe mais a été contré par un défenseur adverse (55e).

Les occasions ont ensuite commencé à se préciser, avec notamment une frappe puissante de Aholou juste au-dessus de la transversale de Shobeir (60e) suivi rapidement d'un tir fuyant de Ashour qui a frôlé la cage tunisienne sans trouver le cadre (62e). Percy Tau s'est trouvé en bonne position dans la surface mais a complètement manqué son contrôle devant Memmiche (80e).

Dans les dernières minutes du temps réglementaire, El Shahat a réalisé la première frappe cadrée de la rencontre sans être suffisamment incisif pour prendre le dessus sur le gardien (88e). Fidèles à leur solidité défensive, les deux équipes se sont finalement quittées sur un score vierge en ajoutant donc un 9e match de suite sans encaisser de but. Tout se jouera donc lors de la finale retour du 25 mai prochain entre des Égyptiens impériaux dans la compétition (11 titres) et des Tunisiens qui disputent la 9e finale de Ligue des champions de leur histoire.